La Pupa e il Secchione Show 2022 si conclude con la lite tra Barbara d’Urso ed Elena Morali

La Pupa e il Secchione Show 2022 si è conclusa con la furibonda lite tra la famosa e popolare conduttrice tv Barbara d’Urso e la concorrente pupa vip Elena Morali durante la finale. Uno scontro durissimo e inaspettato che sta infiammando il mondo del web. In fin dei conti non si sta parlando tanto della coppia vincitrice, dato che la puntata è stata già registrata e sarà trasmessa in onda martedì 3 maggio, ma di questa discussione molto accesa tra la conduttrice tv di punta di Mediaset e una delle sue più assidue opinioniste dei suoi salotti, Elena Morali.

Sembrerebbe infatti che la seconda classificata della seconda edizione de La Pupa e il Secchione, edizione vinta dall’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Francesca Cipriani, sia uscita dallo studio arrabbiata lanciando il microfono a terra.

Il motivo resta un enigma, ma secondo alcune anticipazioni trapelate in Rete Elena Morali sarebbe poi rientrata per chiedere scusa subendo una ramanzina coi fiocchi da Barbara d’Urso. Un battibecco infuocato che ha avuto però un finale agrodolce, dato che la concorrente vip de La Pupa e il Secchione Show 2022 avrebbe poi ricevuto la proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato, l’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Luigi Mario Favoloso.

Una proposta di nozze che sta già facendo molto discutere dato che proprio Elena Morali aveva criticato duramente la proposta di matrimonio avanzata da Alessandro Rossi all’ex gieffina vip Francesca Cipriani: “Cosa ne penso delle proposte di matrimonio in tv? Cosa dovrei pensare? Che dovrei dirvi di questo? Dico che non hanno più carte da giocarsi. Che ormai sono passati, che se continua a fare certe smorfie pare che ha preso una paralisi facciale dopo aver fatto AstraZeneca”.

