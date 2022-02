La Ragazza del Futuro è il nuovo album di Cesare Cremonini

La Ragazza del Futuro è il nuovo album del 41enne cantautore e attore nonché ex frontman del gruppo italiano Lunapop, Cesare Cremonini, che è stato di recente ospite vip al Festival di Sanremo 2022 di Amadeus. Il suo ultimo lavoro arriva a cinque anni dall’album di inediti Possibili scenari e a tre dalla super raccolta Cremonini 2C2C – The Best Of. La Ragazza del Futuro di Cesare Cremonini è già disponibile dal 25 febbraio scorso.

Cesare Cremonini – Foto: Facebook

L’album è stato anticipato dall’omonimo singolo. Nel mese di giugno Cremonini sarà in tour negli stadi d’Italia. Il nuovo progetto discografico dell’ex frontman dei Lunapop si compone di 14, di cui due già note, la già citata che dà il titolo all’album e Colibrì, uscito il 1° dicembre scorso.

La Ragazza del Futuro di Cesare Cremonini: la tracklist dell’album

Intro La ragazza del futuro Colibrì MoonWalk Interlude + La fine del mondo Chimica La camicia Interlude – Stand Up Comedy Jeky Psyco Delfini Chiamala felicità

La discografia di Cesare Cremonini

Album in studio

2002 – Bagus

2005 – Maggese

2008 – Il primo bacio sulla Luna

2012 – La teoria dei colori

2014 – Logico

2017 – Possibili scenari

2022 – La Ragazza del Futuro



Album Live

2006 – 1+8+24

2015 – Più che logico (Live)



Raccolte

2010 – 1999-2010 The Greatest Hits

2015 – Logico Project Limited Edition

2019 – Cremonini 2C2C – The Best Of



Con i Lùnapop

Album in studio

1999 – …Squérez?

Collaborazioni

Con Kerli: The Creationist (in Love Is Dead) (2008)

Con Mario Venuti: Un cuore giovane (in Recidivo) (2009)

Con Jovanotti: Mondo (in 1999-2010 The Greatest Hits) (2010)

Con Malika Ayane: Hello (in 1999-2010 The Greatest Hits) (2010)

Con Malika Ayane: Believe in love (in Grovigli) (2010)

Con Jovanotti: I pesci grossi (in Ora) (2011)

Con Max Pezzali: Gli anni (in Max 20) (2013)

Con Luca Carboni: Mare mare (in Fisico & politico) (2013)



Autore

2013 – Marco Mengoni – La valle dei re