La Roche Posay: scopri i prodotti per prenderti cura del tuo corpo

La cura della tua pelle è importantissima, anche e soprattutto se è particolarmente sensibile o delicata. La Roche Posay pensa anche e soprattutto a queste tipologie di pelli con un’offerta che riguarda diversi prodotti e trattamenti che sfruttano ed espandono i benefici dell’acqua termale.

Il team di lavoro del marchio francese sperimenta con le loro conoscenze i benefici dell’acqua termale creando prodotti di diverso tipo (creme idratanti, solari, detergenti) adatte ad ogni esigenza ed ogni tipologia di pelle. Vediamo insieme nel dettaglio qualcuno di questi sensazionali articoli firmati La Roche-Posayinsieme ai loro poteri straordinari.

I benefici dell’acqua termale

Oltre ad avere fantastiche proprietà anche all’interno del nostro corpo come regolarizzare l’intestino e curare e liberare l’apparato respiratorio, i benefici dell’acqua termale riguardano anche l’esterno del nostro corpo e coinvolgono la pelle. Tra le sue proprietà ricordiamo e presentiamo qui sotto in maniera schematizzata:

Disinfiammante

Idratante

Rigenerante

Contrasta le infezioni

Depurativa

Emolliente.

La sua ricca composizione di vitamine e minerali come lo zinco, che accelera il ricambio cellulare e riduce le irritazioni, il calcio, il magnesio dalle proprietà rigeneranti, il potassio che idrata la pelle in profondità.

Creme La Roche-Posay

L’acqua termale è un ingrediente davvero sensazionale per purificare la nostra pelle e mantenerla morbida e idratata, per questo è alla base delle creme corpo e viso La Roche Posay.

Creme corpo

Oltre ai benefici dell’acqua termale che abbiamo esposto qui sopra, adatti e consigliati soprattutto ai tipi di pelli sensibili, anche le più giovani e delicate, La Roche Posay offre tutta una linea corpo pensata per curare e aiutare le pelli tendenti alla dermatite atopica, grazie a una serie di prodotti adatti a bambini e adulti.

È la linea Lipkar, composta da prodotti come la crema corpo emolliente Lipikar Baume AP +.

Creme viso

La Roche Posay offre linee e tipologie di creme viso pensate per ogni tipologia di pelle.

CICAPLAST, HYDRAPHASE per le pelli danneggiate e disidratate;

EFFECLAR un trattamento per pelli grasse con imperfezioni;

HYDREANE, NUTRITIC adatta alle pelli secche e sensibili;

HYALU B5 pensata appositamente per le pelli più mature, sfruttando l’azione rimpolpante dell’acido ialuronico;

RETINOL aiuta a ridurre le rughe.

Tra i trattamenti per le pelli più mature la linea Redermic coinvolge una serie di prodotti con azioni antietà e riempitiva.

Altri prodotti by La Roche Posay

Creme solari e detergenti

Oltre alle creme corpo e viso, il marchio francese offre anche tutta una linea di altri prodotti per la pelle che riguarda sia creme solari, ricche di ingredienti antiossidanti, che detergenti per il viso e per il corpo: oltre all’azione struccante, alcuni detergenti come PURE VITAMINIC 10 che rassoda e illumina la tua pelle e VITAMIN C R REDERMIC che stimola la produzione di collagene grazie alla vitamina C.

Make-up e capelli

Ma non è ancora finita qui! Perché l’offerta di La Roche Posay include anche una serie di prodotti per i capelli e il make-up.

La linea KERIUM è pensata appositamente per contrastare la forfora.

MAKE-UP TOLERIANE invece, offre tutti articoli per un make-up completo per pelli allergiche e sensibili.