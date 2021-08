La skin-care per idratare e prevenire le rughe

Scopri la skin care perfetta per prevenire la comparsa delle rughe e vitalizzare la pelle con un’idratazione efficace e profonda.

Il modo migliore per idratare la pelle in profondità e prevenire l’insorgenza di rughe e segni del tempo è seguire una skin care quotidiana perfetta per rispondere al meglio alle esigenze individuali e mantenere la pelle levigata, radiosa e sana ogni giorno.

Skin-care step by step

Partiamo dalla detersione. In primo luogo va sempre scelto un prodotto mirato, efficace e non aggressivo che aiuti la pelle a mantenersi pura e idratata assicurando al contempo pulizia profonda e freschezza quotidiane.

La formula perfetta in una skin care che abbia come scopo la prevenzione delle rughe assicura alla pelle idratazione costante e prolungata senza seccarla né appesantirla troppo.

Il latte detergente e il tonico lenitivo, il gel levigante o la mousse delicata, o ancora l’acqua micellare, formidabile per l’estrema semplicità d’uso sono tutte soluzioni perfette per il trattamento base quotidiano della pelle del viso che necessita di attenzione e cura costanti.

Dopo aver messo a punto il sistema di detersione che si preferisce, si passa all’idratazione, chiave di volta di ogni beauty routine che si rispetti.

In fase di prevenzione delle rughe, un ottimo prodotto è il booster con acido ialuronico, una vera e propria esplosione di energia per la pelle che viene idratata in modo immediato e profondo con risultati visibili da subito.

Il segreto di questa formula di ultima generazione è la combinazione perfetta di acido ialuronico di origine naturale e acqua vulcanica di Vichy all’89%, un autentico miracolo cosmetico per rendere più bella e sana la pelle quotidianamente.

La pelle è sensibilmente rafforzata, più protetta contro gli attacchi degli agenti atmosferici e dello smog e visibilmente più luminosa, rassodata e idratata.

Strategie e consigli per prevenire le rughe

Sicuramente una skin care definita in base alle necessità personali contribuisce a mantenere la pelle levigata e morbida a tutte le età.

Qualsiasi trattamento mirato a prevenire e contrastare l’insorgere delle rughe e dei segni del tempo a cui la pelle inevitabilmente va incontro con il trascorrere degli anni prevede l’impiego di formulazioni specifiche, mirate ad affinare la grana della pelle rendendola più levigata ed elastica.

Collagene, acido ialuronico, elastina, antiossidanti e vitamine sono alcuni degli ingredienti più preziosi a tale scopo.

Oltre ai cosmetici da scegliere sempre in base alle esigenze specifiche del proprio tipo di pelle ci sono semplici consigli da seguire per mantenere l’epidermide sana, luminosa e vitale.

In primo luogo è essenziale seguire una dieta equilibrata e ricca di vitamine, bere molta acqua per mantenere la pelle idratata anche dall’interno e assicurare infine all’organismo uno stile di vita sano e il giusto movimento fisico.

Evitare motivi di stress, proteggere sempre la pelle dai raggi ultravioletti prima di esporsi al sole, evitare trattamenti cutanei aggressivi e abitudini dannose come fumo e alcol sono tutti fattori essenziali da considerare per assicurare alla pelle bellezza e luminosità ogni giorno.