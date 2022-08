La Stessa Lingua è il nuovo singolo di Emma Muscat: testo e video ufficiale

La Stessa Lingua è il nuovo singolo di Emma Muscat. La canzone vede la partecipazione di Blas Cantò, cantante spagnolo, ex componente della boyband degli Auryn, che ha dato il via alla propria carriera da solista, vincendo il talent show Tu cara me suena e conquistando le classifiche in patria con il suo primo album Complicado. Ecco testo e video ufficiale del brano.

La Stessa Lingua di Emma Muscat: il testo

Dimmelo dimmelo

Che c’è qualcosa di te che fa rima con me stanotte

Dimmelo subito

Che possiamo incontrarci anche dentro gli sguardi

Frasi scritte sul vetro

La corsa dell’ultima metro

E ridere senza sapere perché

Anche quando la musica si alza forte io ti sento.

Nel suono di una voce che chiama

Che arriva poi si perde nell’aria

E noi che siamo ancora per strada.

Due città diverse

Lontane mille miglia

Ma io e te parliamo

La stessa lingua

Y toda la noche rompemos

Y al otro dia volvemos

Me gusta como

Lo hacemos baby quemamos

Like fuego.

Quiero aprender el idioma perfecto

Para saber lo que dice tu cuerpo

Cuando te acercas a mi quiero alejarme de ti

Porque no quiero sonar incorrecto

Sotto un cielo che cambia ogni momento

In un caos totale oppure nel silenzio.

Nel suono di una voce che chiama

Canta una chitarra gitana

Nessuno terrà sembra lontana.

Due città diverse

Lontane mille miglia

Ma io te parliamo

La stessa lingua

Y toda la noche rompemos

Y al otro dia volvemos

Me gusta como lo hacemos

Baby quemamos like fuego.

Fatti portare dalla musica che va

Senti il mare che respira

Perché il cuore parla già

Per noi due la stessa lingua.

Due città diverse

Lontane mille miglia

Ma io te parliamo

La stessa lingua

Y toda la noche rompemos

Y al otro dia volvemos

Me gusta como lo hacemos

Baby quemamos like fuego.

La stessa lingua.

La Stessa Lingua di Emma Muscat: il video ufficiale