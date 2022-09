La Talpa 4: anticipazioni, news e rumor sul cast e sui concorrenti del famoso, chiacchierato e popolare reality show. Andrà in onda per la prima volta su Canale 5 nella prossima primavera e sarà prodotto dalla Fascino PGT di Maria De Filippi. Il format, nato nel 2004, è andato in onda per tre edizioni, tutte condotte da Paola Perego. L‘ultima, trasmessa nel 2008, fu vinta da Karina Cascella.

Il format prevede la partecipazione di un gruppo di concorrenti VIP, chiamati “sospettati”, tra i quali si nasconde “la talpa”. È una persona che sabota le prove in modo da mettere in difficoltà il gruppo.

I partecipanti tramite le nomination e il pubblico tramite il televoto hanno il compito di trovare la talpa al termine di ogni puntata: la persona con più voti deve affrontare l’interrogatorio di eliminazione.

Durante il test i sospettati devono rispondere a 10 domande riguardanti l’identità e le azioni della presunta talpa: chi risponde correttamente a più domande è salvo e viene recluso mentre chi risponde correttamente a poche domande deve lasciare il gioco.

Per il ruolo di conduttrice de La Talpa 4, spuntano Paola Perego, Silvia Toffanin e Barbara D’Urso. Accanto a loro anche Belen Rodriguez e Anna Tatangelo che ha recentemente condotto su Canale 5 Scene da un matrimonio. Come potenziale conduttrice anche Stefania Orlando, che si sarebbe volontariamente candidata. Simona Ventura invece ha già smentito le voci che riguardano una sua possibile conduzione.

Il ruolo di inviato sarà affidato a Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island. Tra gli opinionisti si parla molto di Wanda Nara.

Per quanto riguarda i concorrenti si fanno i nomi di Marco Carta, Laura Maddaloni ed Elenoire Casalegno.

A loro potrebbero aggiungersi Gianni Sperti, l’Uomo Gatto (Gabriele Sbattella), Nina Moric, Emanuele Filiberto, Gemma Galgani e Ida Platano.

E voi chi vorreste come conduttrice tv? E come concorrenti?