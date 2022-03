La Talpa torta in tv: chi lo condurrà e indicrezioni sul cast

È tutto pronto per il ritorno de La Talpa, uno dei reality show più amati dal pubblico giunto alla quarta edizione. Chi saranno i protagonisti di questa edizione?

La Talpa- foto it.wikipedia.org

L’arrivo de La Talpa su Rai 2 nel 2004 decretò un nuovo modo di intendere il reality tra prove, alleanze e sabotaggi. Dopo sono state realizzate soltanto altre due edizioni su Italia 1, una nel 2005 e l’altra nel 2008.

Il format prevede la partecipazione di un gruppo di concorrenti VIP, chiamati “sospettati”, tra i quali si nasconde “la talpa”. È una persona che sabota le prove in modo da mettere in difficoltà il gruppo.

I partecipanti tramite le nomination e il pubblico tramite il televoto hanno il compito di trovare la talpa al termine di ogni puntata: la persona con più voti deve affrontare l’interrogatorio di eliminazione.

Durante il test i sospettati devono rispondere a 10 domande riguardanti l’identità e le azioni della presunta talpa: chi risponde correttamente a più domande è salvo e viene recluso mentre chi risponde correttamente a poche domande deve lasciare il gioco.

La prima edizione in Messico è stata vinta da Angela Melillo e ha avuto Marco Predolin come talpa; la seconda edizione in Kenya ha visto la vittoria di Gianni Sperti e ha avuto Paolo Vallesi nel ruolo di talpa; la terza edizione in Sudafrica ha premiato Karina Cascella e ha avuto come talpa Franco Trentalance.

Ora finalmente è arrivato al momento di non parlare al passato: Mediaset ha dato l’ok per realizzare una quarta edizione del reality show, molto probabilmente condotta da Federica Panicucci.

A essere in forse per questa edizione de La Talpa in divenire non è soltanto la conduttrice, ma anche la data di inizio del reality show. Tuttavia non manca il toto nomi dei concorrenti.

Secondo le prime indiscrezioni, non ancora confermate dai diretti interessati, potrebbero partecipare Gemma Galgani (dama del trono over di Uomini e Donne), Giulia De Lellis (ex corteggiatrice di Uomini e Donne e influencer), Elenoire Casalegno (conduttrice televisiva e attrice) e Paolo Brosio (giornalista e conduttore televisivo).

Non ci resta che restare in attesa di eventuali conferme e ulteriori news per capire cosa aspettarci da questa nuova edizione de La Talpa.