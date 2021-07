L’allegria di Gianni Morandi: testo e video ufficiale

L’allegria di Gianni Morandi è stato scritto dal suo grande amico e collega, Jovanotti. “È un brano che mi coinvolge totalmente – ha scritto Gianni Morandi sui suoi profili social -, qualche mese fa ho chiesto a Jovanotti se potesse scrivere una canzone per me, una canzone come alcune delle sue, quelle che amo di più, tipo Ragazzo fortunato o Penso positivo”. Il cantautore toscano ha raccontato la nascita della canzone avvenuta durante una session con Rick Rubin a Malibu. Definito un rock’n’roll acrobatico, il brano era rimasto in un hard disk per tanto tempo: “Era senza una forma definitiva, fino al momento in cui l’ho fatta ascoltare nientemeno che a Gianni Morandi che con la sua interpretazione l’ha resa quello che sentirete. Per me è un onore immenso aver scritto per uno dei migliori di sempre, una leggenda per ogni generazione, e un uomo dal quale io imparo ogni secondo qualcosa”. Ecco testo e video ufficiale del brano.

Gianni Morandi – Foto: Facebook

L’allegria di Gianni Morandi: il testo

Il sogno di un ragazzo italiano

La strada di casa che porta lontano

lo sguardo perso nello specchio sopra all lavandino

un ragno che mi guarda negli occhi dal comodino

mi serve un inizio stasera

in questa atmosfera da fine di un’era

Mi ci vuole quello che ci vuole e quello che ci vuole

È un calcio e ripartire

Ripartire!

Quanto è bella l’allegria

Devo ricordarmelo

UH UH

quant’è bella l’allegria

Non dimenticarmelo

UH UH

la la la la la la la la l’allegria

UH UH

la la la la la la la la l’allegria

UH UH

ti saluto ci vediamo tra un secolo o un’ora

via dal resto del mondo che va in malora

oggetti smarriti riuniti nel “lost and found”

e poi arriva il suono del gong di un altro round

mi serve una botta di vita

Ci vuole un’azione che riapra la partita

Mi ci vuole quello che ci vuole

E quello che ci vuole

Cos’è’?

Mi ci vuole quello che ci vuole

E quello che ci vuole

È un calcio e ripartire

Ripartire!

Quanto è bella l’allegria

Devo ricordarmelo UH UH

ho bisogno di allegria

Non dimenticarmelo UU UH

la la la la la la la la l’allegria

UH UH

la la la la la la la la l’allegria

UH UH

mai stanchi mai tristi mai colpevoli

un’auto una strada e i dj

favorevoli

la voglia di qualcosa che non so cos’è

le scale di casa da scendere a tre a tre

Mi ci vuole quello che ci vuole

E quello che ci vuole

Cos’è’?

Mi ci vuole quello che ci vuole

E quello che ci vuole

È un calcio e ripartire

Ripartire

Quant’è bella l’allegria

Devo ricordarmelo UH UH

ho bisogno di allegria

Non dimenticarmelo UU UH

la la la la la la la la l’allegria

UH UH

la la la la la la la la l’allegria

UH UH

Mi ci vuole quello che ci vuole

E quello che ci vuole

È un calcio e ripartire

Ripartire

i giorni sono quello che sono

C’è uno che twitta

si crede il figlio del tuono

Un altro propone rimedi dalla TV

La pillola rossa o la pillola blu

Mi serve una botta di vita

Ci vuole un’azione che riapra la partita

Mi ci vuole quello che ci vuole

E quello che ci vuole

È un calcio e ripartire

Ripartire

Quanto è bella l’allegria

Devo ricordarmelo UH UH

ho bisogno di allegria

Non dimenticarmelo…

L’allegria di Gianni Morandi: il video ufficiale