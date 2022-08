Lancôme Idôle: un profumo che esalta la tua femminilità

Tutti i trattamenti cosmetici fanno parte di un mercato sempre più in espansione anche in considerazione del fatto che le più grandi firme immettono sul mercato articoli di grande qualità.

Uno di questi nomi è senza dubbio Lancôme, nome francese conosciuto in tutto il mondo, che presenta prodotti che esaltano la femminilità, apprezzati e ricercati da clienti che voglio dare un segnale di sé importante e che possano rimanere impressi. La scelta è ampia e va dalle creme ai profumi a seconda di quelle che sono le singole esigenze: un qualcosa che non passi inosservato in tutti i momenti della giornata, dalle ore trascorse al lavoro al tempo libero passato con gli amici.



Lancôme Idôle, fragranza floreale per la donna sicura di sé

Se però volessimo fermarci direttamente su un profumo allora non potremmo che parlare di Lancôme Idôle, una fragranza che dà sicurezza e anche una piena consapevolezza della perfezione dell’universo femminile e la certezza di concedersi tutto ciò che si sogna. I suoi elementi chypre rendono puro questo profumo floreale per le donne che hanno la voglia e la necessità di sentirsi sicure di sé, gentile anche nel presentarsi con un flacone molto sottile che favorisce un’impugnatura facile. Ma cosa compone questo profumo? Quali sono le componenti che lo rendono così speciale, ricercato e dall’effetto straordinario?



Un insieme di elementi unici, un risultato segno dell’icona femminile

Alle donne che amano i prodotti della casa francese non sarà difficile individuare all’interno delI’Idôle Lancôme gli accordi freschi del bergamotto che hanno un retrogusto senza dubbio dolce. Ma non finisce qui perché a seguire ecco le essenze delle rose che insieme al gelsomino vanno a formare il cuore del profumo. Il tutto è contornato dal legno di cedro, vaniglia e foglie di patchouli. Una fragranza semplice e pura allo stesso tempo, segno della bellezza femminile, icona per il gentil sesso che potrete trovare nella confezione di 100 ml ad un prezzo pari a 105,50€, in quella di 75 ml a 93,30€, di 50 ml a 75,30€ ed infine di 25 ml acquistabile a 53,30€.



Tanti sono gli articoli firmati Lancôme, un unico filo conduttore: purezza e semplicità

Ma di certo per la cosmetica non si parla soltanto di Lancôme profumo. Ottima è anche la crema notte come Rénergie Multi Lift, un’antirughe che va ad agire durante le ore del sonno cioè quando è più facile rigenerare la pelle. Non tutti sanno infatti che durante il nostro riposo sono attivati i processi di ringiovanimento e levigatura della pelle. Se invece volessimo parlare di crema da applicare in orario diurno ecco la Lancôme Hydra Zen, prodotto che idrata in maniera importante, nutre in profondità e soprattutto protegge la pelle da tutti gli agenti esterni. Ottimi sono anche i correttori e fondotinta Lancôme Teint Idole Ultra Wear Camouflage per coprire alcune imperfezioni della pelle, di lunga durata e facili da applicare. Scegliete di dare un tocco di assoluta personalità al vostro make up, scegliete prodotti Lancôme, scegliete Lancôme Idôle.