Lando Norris rapinato a Wembley dopo la finale degli Europei di calcio 2020: rubato orologio da 46mila euro

Lando Norris è stato rapinato a Wembley dopo la finale degli Europei di calcio 2020 tra Inghilterra e Italia, che è stata vinta dagli azzurri ai calci di rigone. È accaduto nell’immediato dopo la finalissima. Momenti di grande paura e tensione per il 21enne pilota automobilistico britannico, pilota della McLaren, nonché grande appassionato di calcio e amico di molti giocatori della Nazionale inglese. I malviventi gli hanno rubato l’orologio da 46mila euro. Le indagini della polizia sono ancora in corso.

Lando Norris – Foto: Facebook

Il trionfo dell’Italia ad Euro 2020 ha lasciato tanta delusione e malumore tra i tifosi inglese. La rabbia per la sconfitta arrivata al termine della lotteria dei calci di rigore, è sfociata in una violenta guerriglia alla fine della partita. Molti i video che ritraggono le barbarie della notte di domenica 11 luglio e che hanno portato all’arresto di almeno 49 persone e 19 poliziotti feriti. Il numero poi è salito ad 86 arresti per una serie di reati tra cui aggressione, ubriachezza e reati di ordine pubblico.

Vittima delle aggressioni anche il pilota di Formula Uno Lando Norris, a cui è stato sottratto un orologio Richard Mille dal valore di 40.000 sterline (oltre 46.000 euro) dopo essere stato bloccato all’esterno dello stadio mentre saliva sulla sua fiammante McLaren Gt, per tornare a casa.

A renderlo noto è la scuderia attraverso i suoi canali ufficiali. Il 21enne inglese è sotto choc ma fortunatamente non è rimasto ferito.

Il pilota britannico ha sporto denuncia, ma i rapinatori non sono stati ancora trovati. Intanto, la scuderia McLaren ha confermato l’episodio attraverso un comunicato stampa: “Norris è spaventato ma illeso e l’episodio è stato preso in carico dagli inquirenti. Dal racing team arrivano anche i migliori auguri in vista del Gran Premio di Gran Bretagna che vedrà il pilota in pista il 18 luglio”, si legge.

Terribile serata da dimenticare per Norris, fino a questo momento protagonista di una grande stagione e attualmente quarto nella classifica mondiale.