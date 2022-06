Laura Maddaloni dopo l’Isola dei famosi parteciperà al Grande Fratello Vip 7? Esplode il gossip dopo le dichiarazioni del marito Clemente Russo rilasciate a SuperGuida Tv. Il pugile Clemente Russo ha infatti dichiarato: “Sono una persona dinamica e la persona mi conosce di più è mia madre. Proprio lei mi ha sempre detto che per il Grande Fratello Vip non sarei stato adatto perché non avrei resistito nemmeno tre giorni. Aveva ragione. Non credo che accetterei di rinchiudermi dentro una casa. La proposta però potrebbe arrivare a Laura visto che ha fatto un bel percorso all’Isola”.

Il pugile ha poi aggiunto: “Dici che dovrei andare per riscattarmi del mio vecchio percorso al GF Vip? Non so se accetterei però. A volte alcune decisioni si prendono su due piedi. Staremo a vedere”.



E poi ancora: “Se farei mai l’inviato de L’Isola? Ho lasciato un pezzo del mio cuore in Honduras e per me è stata una bellissima esperienza. Ho visto che Alvin ha avuto delle difficoltà perché si trovava a correre da una parte all’altra. Io sono allenato e potrei supportarlo. Alvin potrebbe stare in Palapa mentre io potrei stare sulle Playe del reality”.

Gli scontri durissimi contro Nicolas Vaporidis e l’ex gieffina Guendalina Tavassi in Honduras hanno tenuto banco per diverso tempo in tv, sui social e in radio. L’ex concorrente del GF Vip Clemente Russo aveva sempre rispedito al mittente le accuse di minacce a Nicolas.

