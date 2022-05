Laura Pausini dopo l’Eurovision Song Contest 2022 ha annunciato di aver contratto il covid. L’annuncio sui suoi profili social. Nel corso della finalissima del festival musicale internazionale, nato nel 1956 a Lugano e organizzato annualmente dai membri dell’Unione europea di radiodiffusione, la celebre e amatissima artista italiana si era assentata per venti minuti: “Scusatemi, ero un po’ troppo emozionata per questa grandiosa serata“. L’edizione 2022 è stata vinta dal gruppo ucraino Kalush Orchestra con il brano Stefania.

Laura Pausini – Foto: Facebook

Il giornalista Andrea Laffranchi del Corriere della Sera aveva svelato: “Durante lo spoglio dei voti, Laura Pausini è scomparsa per una ventina di minuti: un piccolo calo di pressione, da cui si è subito riavuta, scusandosi per la sua assenza. Ma d’altra parte, durante la finale di Eurovision, si era presa il momento più importante della finale: l’apertura“.

Ieri Laura ha raccontato ai suoi fan di aver contratto il Covid. “Ebbene sì, c’era qualcosa che non andava – ha esordito la famosa artista italiana -. Non mi sento bene da sabato. Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata ma non era così”.

La co-conduttrice dell’Eurovision Song Contest 2022 ha poi sottolineato: “Ho appena scoperto di essere positiva al Covid e per questo motivo sono isolata e non posso viaggiare. Sono molto dispiaciuta di non potermi esibire ad Amor a la Musica questo fine settimana. Avevo preparato uno spettacolo molto speciale e non vedevo l’ora di vedere i miei fan in Florida. Ora ho solo bisogno di guarire di nuovo e cercare nuove opportunità per riunirci di nuovo in America …spero presto… Vi amo tutti!”.

LPSTAFF pic.twitter.com/5oEJrej53r — Laura Pausini (@LauraPausini) May 19, 2022

Lo staff social della cantante ha poi aggiunto sui suoi profili: “In attesa che Laura recuperi totalmente, ci prendiamo cura dei suoi social informandovi di tutto ciò che ha fatto nelle scorse settimane e che sarebbe uscito in questi giorni”.

Forza Laura, un forte abbraccio dalla nostra redazione!