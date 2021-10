Le sorelle Kardashian tornano con un nuovo show targato Hulu

Nulla può fermare le sorelle più popolari d’America, neanche la chiusura del programma che le ha fatte conoscere a livello internazionale: le sorelle Kardashian tornano con un nuovo progetto. Di che si tratta?

Kim, Kourtney e Khloe Kardashian- foto melty.fr

La chiusura di Al passo Con i Kardashian ha assestato un duro colpo alla popolarità delle sorelle più glamour e social d’America, ma loro sono riuscite a superare la tempesta e a proporre un nuovo progetto.

Le sorelle Kardashian hanno deciso di tornare sotto i riflettori (e sul piccolo schermo) con una nuova ed esclusiva serie sulla piattaforma di streaming Hulu.

Tutto ha avuto inizio qualche settimana fa quando Kim, Kourtney e Khloe hanno disseminato indizi social con l’hashtag “#HULU2021”.

Da quel momento in poi è iniziata a trapelare la notizia (poi confermata) della partecipazione delle sorelle Kardashian a un docu-reality inedito su misura.

Non si sa molto riguardo questo nuovo progetto, ma una fonte vicina alla famiglia ha parlato di “un format lontano da quello passato, più elegante” alla rivista Us Weekly.

Il nuovo show prenderà una direzione quasi politica “C’è grande attenzione al percorso di Kim come avvocato, cosa che in parte è stata toccata nell’ultima stagione di Keeping up with the Kardashians – ha proseguito – Stanno cercando di rendere lo show politico, in qualche modo”.

Per il momento sappiamo che le riprese sono già iniziate e il cuore pulsante dello show saranno le sorelle Kim, Kourtney e Khloe e la madre Kris Jenner.

Kim Kardashian e le sorelle sono state avvistate in un famoso ristorante di Malibù mentre giravano delle scene con la loro troupe televisiva.

Non ci resta che attendere l’uscita della nuova serie sulle sorelle Kardashian e scoprire tutti i misteri legati al loro nuovo progetto televisivo.