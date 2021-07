Lee Ryan dopo il coming out dice addio ai social: “Odio questo posto e le teste di c***o che ci sono”

Lee Ryan dopo il coming out ha detto addio ai social. Il 38enne cantante dell’ex boy band inglese Blue ha annunciato la cancellazione dei suoi profili Instagram e Twitter. Soltanto qualche giorno fa il papà vip di Rain Ryan, nato il 30 novembre 2008 dalla sua precedente love story con Samantha Miller, e di Bluebell, nata il 27 giugno 2008 da un rapporto di una sola notte con una donna incontrata in un nightclub, ha dichiarato di essere bisessuale dopo un duro scontro con una drag queen sui social.

Lee Ryan – Foto: Facebook

“Questo evento di boxe doveva essere divertente – ha esordito il collega di Duncan James, Lee Ryan -, invece ho ricevuto una raffica di insulti e odio. Questa vita non fa davvero per me. I social media sono un regno nero e nessuna somma di denaro può farmi sopportare questa cattiveria. Non mi va più di interagire con queste anime perdute. Sto cancellando tutti i miei account. Il mondo è un posto perduto e la mia salute mentale è più importante e ora mi prenderò cura della mia famiglia”.

Lee Ryan dei Blue ha poi proseguito: “Non starò più seduto in un mondo virtuale a conversare con i troll che mi attaccano. Non sono tagliato per questo e mi si ritorce contro quando reagisco alle loro cattiverie e faccio il loro gioco. Poi vengo accusato di essere qualcuno che non sono. Come quando mi dicono che sono omofobo – ha sottolineato il cantante bisessuale britannico Lee Ryan -. Non posso far parte di una cosa del genere… nessuno dovrebbe subire questi attacchi. Amo i miei fan, ma i miei fan mi conoscono e sanno che odio questo posto e le teste di c***o che ci sono. Buona fortuna e che Dio vi benedica”.

