Lipstick di Kungs: testo, traduzione e video

Lipstick di Kungs è uno dei tormentoni del 2021-2022, giunto dopo il grande successo della super hit Never Going Home. Ecco testo, traduzione e video del brano del dj francese Valentin Brunel.

Kungs – Foto: Instagram

Lipstick di Kungs: il testo

Open the door, just take me down, I wanna step into a dream

Lift off the ground, once in the air, I’m floating up into the beat

I see the sound, it’s all around, it shakes the ground under my feet

It’s red and blue, it’s everywho, I think it’s true, I need a drink

Music, feel it, lipstick, kiss it

Music, feel it, lipstick, kiss it

Ooh, I see a lipstick

I wanna, ooh, I wanna kiss it

I see a, ooh, I see a lipstick

I wanna, ooh, I wanna kiss it

I see a, ooh, ooh

I see the sound, it’s all around, it shakes the ground under my feet

It’s red and blue, it’s everywho, I think it’s true, I need a drink

Music, no one forever

Feel it, dancing together

Lipstick, no one forever

Kiss it, dancing together

Music, no one forever

Feel it, dancing together

Lipstick, no one forever

Kiss it

Ooh, I see a lipstick

I wanna, ooh, I wanna kiss it

I see a, ooh, I see a lipstick

I wanna, ooh, I wanna kiss it

I see a, ooh, ooh

No one forever

Dancing together

No one forever

Dancing together

Music, no one forever

Feel it, dancing together

Lipstick, no one forever

Kiss it, dancing together

Music, no one forever

Feel it, dancing together

Lipstick, no one forever

Kiss it

Ooh, I see a lipstick

I wanna, ooh, I wanna kiss it

I see a, ooh, I see a lipstick

I wanna, ooh, I wanna kiss it

I see a, ooh, ooh

Ooh.

Lipstick di Kungs: la traduzione

Apri la porta, portami giù, voglio entrare in un sogno

Mi sollevo da terra, una volta in aria, fluttuo nel ritmo

Vedo il suono, è tutto intorno, scuote la terra sotto i miei piedi

È rosso e blu, è ovunque, penso sia reale, ho bisogno di un drink

Musica, provalo, rossetto, bacialo

Musica, provalo, rossetto, bacialo

Ooh, vedo un rossetto

Voglio, ooh, voglio baciarlo

Vedo un, ooh, vedo un rossetto

Voglio, ooh, voglio baciarlo

Vedo un, ooh, ooh

Vedo il suono, è tutto intorno, scuote la terra sotto i miei piedi

È rosso e blu, è ovunque, penso sia reale, ho bisogno di un drink

Musica, nient’altro

Provalo, ballando insieme

Rossetto, nient’altro

Bacialo, nient’altro

Musica, nient’altro

Sentilo, ballando insieme

Rossetto, nient’altro

Bacialo

Ooh, vedo un rossetto

Voglio, ooh, voglio baciarlo

Vedo un, ooh, vedo un rossetto

Voglio, ooh, voglio baciarlo

Vedo un, ooh, ooh

Nient’altro

Ballando insieme

nient’altro

Ballando insieme

Musica, nient’altro

Provalo, ballando insieme

Rossetto, nient’altro

Bacialo, ballando insieme

Musica, nient’altro

Provalo, ballando insieme

Rossetto, nient’altro

Bacialo

Ooh, vedo un rossetto

Voglio, ooh, voglio baciarlo

Vedo un, ooh, vedo un rossetto

Voglio, ooh, voglio baciarlo

Vedo un, ooh, ooh

ooh.

Lipstick di Kungs: il video