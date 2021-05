Loca di Aka7even: testo e video ufficiale della canzone

Loca di Aka7even ha conquistato il pubblico di Amici di Maria De Filippi e non solo. L’ex concorrente del talent show di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, ha lanciato due brani durante il suo percorso all’interno della scuola: “Yellow” e “Mi manchi”, entrambi pubblicati dal talent e prodotti da Cosmophonix. Luca Marzano è tra i cantanti che si sono fatti notare e distinguere nella 20esima edizione del talent show Amici.

Di origini napoletane, è nato a Vito Equense, ha solo 20 anni e una forte passione per la musica che si porta dietro fin da quando è piccino. Un’interesse, quello per le sette note, che si è accentuato dopo un evento tragico di cui è stato protagonista e che gli ha permesso di riconoscere l’importanza di non mollare e di vivere appieno ogni istante della vita. Ancora giovanissimo, Aka7even è già autore, interprete e produttore dei suoi stessi brani, nella squadra di Cosmophonix Production, famosa etichetta discografica indipendente italiana. Ecco testo e video ufficiale della canzone.

Loca di Aka7even: il testo

Loca di Aka7even: il video

[Strofa 1]Per te ho il sole in testa come nelle HawaiiLei mi guarda come se non mi avesse visto maiSu una spiaggia con quegli occhi baby mi fai cosìMi fai cosìYeah yeah [Pre-Ritornello]Arrossisci quando passoCome un frutto tropicaleSe rivedo quel tuo sguardoIo vedo il mare [Ritornello]Lei è loca loca locaVuole solo la mia bocca bocca boccaE se lo muove loca loca locaPenso solo ra-pa-pa-pamRa-pa-pa pam pamTi piace quando ti stringo forteE lo vuoi sempre tutte le volteLoca loca locaVuole solo ra-pa-pa-pamRa-pa-pa pam pam[Strofa 2]Bebecita un’altra notte ancoraNoi su una spiaggia come a PamplonaDimmi cos’haiTogli quei vestiti e b?viamoci un drinkCosì tropicale che sembra di ?ssere a MedellinSciogliti i capelli e facciamolo sìUn altro tuffo, un’altra notte, un’altra estate così [Pre-Ritornello]Arrossisci quando passoCome un frutto tropicaleSe rivedo quel tuo sguardoIo vedo il mare [Ritornello]Lei è loca loca locaVuole solo la mia bocca bocca boccaE se lo muove loca loca locaPenso solo ra-pa-pa-pamRa-pa-pa pam pam.