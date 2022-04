Lorella Boccia ha perso 15 chili dopo il parto di Luce Althea, fortemente desiderata col marito Niccolò Presta. Nel giro di sei mesi ha già perso diversi chili ed è subito tornata in splendida forma, pronta a iniziare, in coppia con Clementino, dal prossimo 18 aprile, la sua nuova avventura televisiva a Made in Sud, su Rai Due.

Lorella Boccia – Foto: Instagram

A Di Più Tv ha spiegato il segreto del suo rapido dimagrimento: “Dopo quattro mesi con mia figlia sono passata al latte artificiale”. Ha smesso di allattare al seno e si è affidata alle cure di una nutrizionista.

La 30enne ballerina e conduttrice televisiva italiana ha poi rivelato: “Quando Luce aveva quattro mesi ho cominciato a darle il latte artificiale. E visto che mi era arrivata la proposta di Made in Sud mi sono metta sotto per tornare al mio peso forma. Mi sono affidata a una nutrizionista, che ha studiato un piano alimentare giusto per me, in grado di farmi dimagrire senza togliermi troppe energie”.

L’ex volto del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, ha ripreso anche ad allenarsi con regolarità ed è soddisfatta del risultato finale. “Certo, ora il mio fisico non è ancora tonico com’era prima di rimanere incinta – ha concluso Lorella -, soprattutto la pancia, però va bene così. Mi sento pronta a tornare in tv”.

C’è da dire che ha bruciato subito le tappe ed è prontissima per tornare sul piccolo schermo.

