Lorella Cuccarini su Heather Parisi: “Mi ha bloccata su tutti i social”

Lorella Cuccarini è tornata a parlare della sua ex amica vip e collega Heather Parisi durante una recente intervista rilasciata alla testata giornalistica La Nuova Sardegna. La celebre artista, conduttrice tv e ballerina è stata riconfermata come professoressa di canto per la prossima edizione del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi: “Mi trovo benissimo, poi con Maria ho ritrovato una nuova giovinezza, la ringrazio tanto“.

Ha poi ripercorso la sua carriera e ha ricordato Nemicamatissima. Ha rivelato di aver avuto una discussione con Heather Parisi e ha spiegato che qualche contrasto c’era già stato prima del programma, ma che alla fine era riuscita a lavorare bene con la collega, poi però è arrivata la catfight: “Quanto è successo dopo ci ha lasciato tutti a bocca aperta. Nessuno avrebbe immaginato quella polemica“. Ha inoltre rivelato che Heather l’ha bloccata su tutti i social. Ora tutti si aspettano la replica di Heather Parisi sui social, che sicuramente non si farà attendere.

Le due ex amiche vip si punzecchiarono l’ultima volta sui social lo scorso anno in seguito alla scomparsa della grande e unica regina della televisione italiana nonché grande icona gay mondiale, Raffaella Carrà. La lettera scritta sui social dall’ex presentatrice tv di Domenica In e professoressa di Amici di Maria De Filippi aveva mandato in tilt Heather Parisi che su Twitter aveva cinguettato: “È sorprendente: il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia”.

