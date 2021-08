Lorenzo Riccardi su Claudia Dionigi: “Non c’è mai stata nessuna crisi”

Lorenzo Riccardi è tornato a ribadire che tra lui e la sua fidanzata ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne Claudia Dionigi non c’è mai stata nessuna crisi. La loro storia d’amore prosegue a gonfie vele. Intervistato dal settimanale ufficiale della famosa e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5 Uomini e Donne, l’ex tronista ha ricordato la sua esperienza sul trono e parlato dei progetti futuri con la sua amata compagna di vita.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi – Foto: Facebook

Lorenzo Riccardi ha dichiarato a Uomini e Donne Magazine: “Siamo molto sereni e portiamo avanti una vita di coppia normale. Non litighiamo quasi mai. Ultimamente chi ci segue sui social vede sempre meno Stories di noi insieme, e c’è chi ha insinuato che le cose non stessero andando bene. In realtà in questo periodo sto lavorando tanto con il negozio, e quando torno a casa preferiamo viverci tra di noi piuttosto che pensare ai social. Tra me e Claudia non c’è mai stata nessuna crisi. Ogni giorno cerchiamo di costruire il nostro futuro insieme”.

Ha poi fatto un bilancio del suo percorso sul trono di Uomini e Donne rivelando: “Rifarei tutto da capo anche perché, se oggi sto così bene, significa che non ho sbagliato. Durante tutto il percorso nel programma abbiamo cercato di conoscerci senza maschere. Ci siamo lasciati guidare dalle emozioni e siamo arrivati alla scelta consapevoli entrambi delle nostre emozioni. In Claudia avevo visto una persona normale, semplice e genuina, proprio come piaceva a me. Una volta fuori ci siamo trovati perfettamente compatibili”.

A proposito del giorno della scelta, che è stata mandata nuovamente in onda in questi ultimi giorni su Canale 5, l’ex tronista ha confessato: “Per me e Claudia rivederci non è stato poi così strano: non era la prima volta che riguardavamo le nostre immagini. In questi anni ci è capitato tante volte di trasmettere sullo schermo i momenti più importanti del nostro percorso. E ogni volta è come se fossimo di nuovo lì e vivessimo le stesse emozioni. In questi due anni di storia abbiamo collezionato tanti ricordi importanti, ma quella è una giornata che non potremo mai dimenticare. Nessuno si aspettava che saremmo diventati una coppia così solida, eppure oggi conviviamo da due anni e mezzo, abbiamo tanti progetti e sogniamo un futuro insieme”.

