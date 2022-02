Lory Del Santo e Marco Cucolo naufraghi vip all’Isola dei famosi 2022: scoop!

Lory Del Santo e Marco Cucolo formeranno una delle coppie dell’Isola dei famosi 2022! Noi di IGOSSIP.IT vi sveliamo in anteprima ed esclusiva questo scoop. Una fonte accreditata ci ha svelato che la famosa showgirl, opinionista tv e veterana di reality show Lory Del Santo e il suo aitante compagno hanno superato brillantemente i provini e sono nel cast della nuova edizione del reality show di Canale 5, che sarà guidata per il secondo anno consecutivo da Ilary Blasi. Quest’anno i concorrenti saranno divisi in due schieramenti: i single e le coppie.

Marco Cucolo e Lory Del Santo – Foto: Facebook

Per Lory Del Santo si tratta della sua seconda partecipazione come naufraga vip all’Isola dei famosi, dato che ha vinto la terza edizione del programma condotta da Simona Ventura su Rai 2. La coppia vip del jet set nazionale aveva già partecipato in coppia a un altro reality show, Pechino Express.

Marco Cucolo con Lory Del Santo – Foto: Instagram

Nel recente passato la regista di The Lady aveva preso parte ad altri reality: La Fattoria 4, Pechino Express 5 e il Grande Fratello Vip 3 (condotto da Ilary Blasi).

Anticipazioni Isola dei famosi 2022: inviato, opinionisti e concorrenti

Come ha rivelato TvBlog.it, quest’anno non ci sarà più l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino come inviato ma Alvin, ormai giunto alla sua terza volta (edizioni 2015, 2016 e 2019). Gli opinionisti saranno Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Nel cast delle coppie figurerebbero oltre a Lory Del Santo e il compagno Marco Cucolo anche i fratelli Tavassi (Guendalina ed Edoardo) e la showgirl Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni.

Nel cast dei single ci potrebbero essere l’ex diva a luci rosse Ilona Staller, la vincitrice del Grande Fratello e opinionista tv Floriana Secondi, Alex Nuccetelli, la ballerina ed ex gieffina vip Matilde Brandi e il famoso attore Nicolas Vaporidis.