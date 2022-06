Lory Del Santo e Marco Cucolo sono ancora in crisi: è tutta una questione di business?

Lory Del Santo e Marco Cucolo sono ancora in crisi dopo la loro esperienza di coppia in Honduras all’Isola dei famosi 2022. La loro lunga storia d’amore sembra essere in una fase di stallo anche se sul web serpeggia questa voce: è tutta una questione di business? Molti telespettatori del reality show di Canale 5 avanzano più di un dubbio su questa crisi di coppia.

Marco Cucolo con Lory Del Santo – Foto: Instagram

Stamani a Mattino 5 News l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi è stata molto dura nei confronti del fidanzato Marco Cucolo. Lory Del Santo ha esordito così: “Prima di entrare a L’Isola lui pensava solo a mangiare. Quando un uomo mangia sempre fa meno le altre cose. E quando non mangiava stava fisso al cellulare. Se sono nel tuo mondo dovrei essere al centro. Io poi non lo disturbo troppo e non richiedo tante cose. Quindi se oltre che con i fatti vieni a mancarmi anche con le parole mi sento un po’ scombussolata”.

E poi ancora: “Finora è stato in hotel, io non l’ho voluto a casa onestamente. Ieri siamo arrivati per le 3 di notte, è venuto nel letto, ha cominciato a parlare un po’ dell’Isola dei Famosi, poi io ho iniziato a parlare dei suoi difetti, 3 secondi e poi mi ha detto ‘scusa ho sonno’. Lui però stamattina non doveva fare niente, mentre io dovevo venire qui. Tu non puoi chiudere una conversazione. Se parliamo e inizio io a discutere sarò sempre io a dire ok basta. Non è giusto che lui si giri e mi dica che ha sonno. Mi aspettavo che lui fosse più ‘paroloso’ e che desiderasse discutere di più delle problematiche. Lui ha avuto mancanze forti e mi ha offesa”.

L’ex naufraga vip ha poi concluso: “Se abbiamo risolto tutto? Oddio lui deve operarsi adesso. Io devo partire perché voglio vedere mio figlio. Non posso rinunciare a vederlo. Non ci vedremo per un po’ e a settembre faremo i conti. Sono una persona generosa, buona, che ha amore sconfinato da dare…Una persona come me non è facile da trovare. In questi anni avrebbe avuto occasioni per conoscere altre”.

Ma sui social in molti pensano che sia soltanto una trovata pubblicitaria per mantenere alto l’interesse nei loro confronti e conquistare le copertine delle riviste di cronaca rosa e le prime pagine dei giornali digitali di gossip. Diversi utenti sostengono che la loro crisi si risolverà nei salotti tv in autunno. Sarà davvero così? Che cosa ne pensate?