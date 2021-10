Lory Del Santo parla del suo ex: “Mi picchiava, non ce l’ho fatta e alla fine l’ho lasciato”

Lory Del Santo ha rivelato al programma tv Oggi è un altro Giorno su RaiUno di essere stata picchiata da un suo ex. La famosa showgirl, attrice e regista ha spiegato a Serena Bortone: “In realtà l’ho capito più in avanti questa gioia, con un soggetto che non voglio neanche nominare. Da quel punto di vista era molto brano, per il resto sono fuggita. Lui mi picchiava e anche violentemente. Avevo il volto tumefatto e ho pensato di fare una foto per dimostrare quello che mi faceva ma poi non l’ho fatto. Avevo paura di rimanere imprigionata nella vendetta”.

La conduttrice tv ha chiesto come mai Lory Del Santo non abbia denunciato: “Ho cercato di essere paziente ma ad un certo punto non ce l’ho fatta e l’ho lasciato… Non aveva neanche motivo, una volta mi ha picchiata perché avevo fatto ritardo ad un aperitivo con degli amici in comune”. Episodi di violenza che ancora una volta ricordano l’importanza di denunciare e chiedere aiuto e che non esiste un motivo per picchiare una donna.

La nota showgirl e attrice ha raccontato di un rapporto durato quasi un anno che è stato un vero inferno. “Siamo andati in vacanza a Bora Bora e lì, essendo un’isola, non potevi scappare. – ha allora raccontato, ricordando una vacanza insieme – Era Capodanno, lui mi inseguì per l’isola perché lo avevo interrotto mentre parlava con un suo amico. Mi diede un calcio, mi ruppe un dito… poi un calcio dietro la schiena… terribile”. Lory ha poi trovato la forza di fuggire: “L’ho lasciato e lì la mia vita è ricominciata”.

La vincitrice dell’Isola dei famosi ed ex concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciata andare a una confidenza molto privata in merito alle avance ricevute dagli amici dei suoi partner: “Con me ci hanno provato sempre tutti. Anche i migliori amici dei miei fidanzati”.