Lory Del Santo rivela a Cicciolina: “Io e Marco Cucolo abbiamo una grande alchimia, ogni volta è come la prima volta”

Lory Del Santo ha raccontato alcuni dettagli intimi della sua storia sentimentale con Marco Cucolo a Ilona Staller, alias Cicciolina. Le due grandi protagoniste vip dell’Isola dei famosi 2022 amano raccontarsi e lasciarsi andare a confidenze molto private. La vincitrice della terza edizione dell’Isola dei famosi ha rivelato all’ex deputata del Partito Radicale che con il suo compagno ha una grande alchimia.

Marco Cucolo con Lory Del Santo – Foto: Instagram

Marco Cucolo e Lory Del Santo stanno insieme da tanti anni e nonostante la differenza d’età sono innamoratissimi e affiatati.

“Io e Marco abbiamo una grande alchimia ogni volta è come la prima volta, ma non succede ogni giorno – ha confessato Lory Del Santo a Ilona Staller –. Ora non è che le contiamo quante volte.. Qua in Honduras non è mai successo, nel mare mai e poi mai, metti caso passa un pesciolino. Comunque Marco è molto ‘secsone’ non è affatto timido e ci sa fare, ci riesce sempre, anche se gli dici che hai mal di testa lui te lo fa passare in tre secondi. Anche con i pigiamoni e tutto, lui riesce sempre ad arrivare al punto, non demorde”.

Quando Cicciolina ha chiesto le location, Lory Del Santo ha risposto: “Dove? Solo sul letto perché è comodo, a volte sul divano, è molto comodo“.

Intanto sono comparsi sul web i presunti cachet dei vip dell’Isola dei famosi 2022.

I più pagati di questa edizione del reality show di Canale 5 sarebbero Marco Melandri, Cicciolina e la già vincitrice dell’Isola dei famosi 3 Lory Del Santo.

Tutti i dettagli sono stati forniti dal portale MOWMag. “Prima di tutto, un’informazione importante, lato pecuniario, che riguarda tutti i naufraghi di questa edizione: i loro compensi settimanali vanno da 5 a 10mila euro a settimana – si legge su MOWMag –. Naturalmente, non ci sono fonti ufficiali Mediaset a smentire o confermare queste cifre. Quello che è certo, però, è che i rumors si rincorrono insistenti sul web in assoluto accordo sulla quantificazione del compenso medio di un concorrente isolano. Sì, ma allora Melandri? Il campione di MotoGP risulta essere tra i naufraghi più pagati di questa edizione, insieme a Lory Del Santo e Ilona Staller. Tutti e tre, infatti, su questo ipotetico podio dei Paperoni dell’Isola, avrebbero accettato di partecipare siglando un contratto da almeno 10mila euro a settimana. Non male!”.