Lory Del Santo ha parlato della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi in un’intervista radiofonica rilasciata a Giada Di Miceli per il programma di Radio Radio, Non Succederà Più. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha inizialmente parlato di Ilary Blasi: “Che penso di Ilary Blasi? Lei è bella e simpatica, molto neutra con i concorrenti. La separazione di lei e Francesco Totti? Dopo 17 anni o più qualcosa può incepparsi, anche se c’è un amore collaudato, ci può sempre essere il desiderio di svoltare e sondare altre vie. È così, fa parte del logorio di una relazione bella, ma che può avere della ruggine”.

Lory Del Santo ha poi dichiarato: “Che ne penso di questi ipotetici tradimenti e di questo uomo? Ma io penso che ci può stare. Sai il tradimento fa parte di una voglia di trasgredire e di trovare emozioni forti. Sai la famiglia è la cosa più bella che c’è, ma ad un certo punto la vita può diventare un po’ ripetitiva. Uno può aver voglia di scovare e fare cose nuove. Poi magari si pente e uno torna all’ovile. Magari torneranno insieme? C’è gente che si risposa anche due volte. Tutto può succedere. Prima si vuole andare e poi la cosa nuova si smonta come la panna montata”.

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono separati in modo consensuale: breve cronistoria della rottura

Le voci sulla loro rottura si erano diffuse con grande veemenza a febbraio scorso quando era emersa la relazione extraconiugale dell’ex fantasista della Roma con Noemi Bocchi. L’ex marito di Noemi, Mario Caucci, aveva ammonito Totti dichiarando che doveva fare più attenzione.

Poi, però, i due avevano smentito le voci sulla rottura con un video di Totti su Instagram: “Sono fake news: fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini”, e con una cena insieme ai figli. I fan avevano tirato un sospiro di sollievo. A mettere a tacere la questione era stata la stessa Ilary in un’intervista nel salotto di Verissimo a fine marzo. Alla domanda della collega e amica Silvia Toffanin sui suoi rapporti con il marito, aveva parlato di “illazioni”.

Ora però è terminato il periodo delle smentite ed è stata annunciata la fine della loro favola d’amore.