Louis Vuitton Uomo Autunno-Inverno 2021 porta la firma di Virgil Abloh. La scenografia del vide, firmato dal regista coreano Jeon Go-woon, comprende una performance del gruppo coreano BTS, testimonial della maison. La città di Seoul vista attraverso la lente della diversità, del movimento, della connettività. Il tutto in un’atmosfera post-industriale, avveniristica, con un dirigibile che sorvola con accanto la figura umanoide sdraiata a terra di un gonfiabile rosa, quello che potrebbe sembrare l’interno di un complesso industriale o di un hangar.

Modello per Louis Vuitton – Foto: Facebook

Sul dirigibile la scritta color fucsia “Hope”, Speranza: quella di un mondo finalmente libero dall’incubo della pandemia. E’ questo il palcoscenico della presentazione dello spin-off show della collezione Louis Vuitton Uomo Autunno-Inverno 2021, firmata dal direttore artistico della linea maschile Virgil Abloh.

La colonna sonora del video contiene una partitura originale scritta e prodotto da Cifika, Kim Kate e Net Gala. Ampliando le idee proposte nella collezione Autunno-Inverno 2021, i 41 look dello spin-off show includono 34 nuovi look. In veste di ambasciatori della maison Louis Vuitton, i BTS indossano sette look presentati nella collezione originaria di gennaio 2021. Apre un modello che indossa un cappotto nero dal fit ampio ma dal taglio perfetto, chiuso da piccoli aerei bianchi al posto dei bottoni ed è il capo simbolo della collezione. Seguono cappotti e trench oversize, dalle spalle imponenti, come a voler sopportare tutto il peso del momento tragico che la nostra generazione sta vivendo. Vestiti gessati con giacche dal tailorig classico e pantaloni ampi, leggermente a zampa, si alternano a bomber patchwork portati su pantaloni negli stessi disegni di quadri del monogram. Sono portati con sneaker e calzini con logo.

Colori classici come il grigio, il nero e il beige si alternano e bianco e verde peridoto. Accessori must have, il gilet a disegni monogram, il cappello a falde larghe, da trovatore, portato dal modelloche apre il video, la borsa 24ore in argento inciso con il logo LV, la camicia a righe con cravatta dello stesso tessuto.