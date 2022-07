Luca Calvani è gay ed è fidanzato con Alessandro Franchini: il coming out dell’attore e vincitore dell’Isola dei famosi

Luca Calvani è gay ed è felicemente fidanzato con l’imprenditore Alessandro Franchini. L’attore, conduttore televisivo e vincitore dell’Isola dei famosi 4 sui social ha fatto coming out il 30 giugno scorso su Instagram, presentando il suo nuovo compagno al mondo intero. In realtà Luca Calvani e Alessandro Franchini stanno insieme da circa 6 anni, ma solo ora l’attore ha deciso di dirlo pubblicamente.

L’ex inviato di Ogni mattina di TV8 condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola ha condiviso una foto di coppia sul suo profilo social e ha scritto: “Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi”.

L’attore, vincitore della quarta edizione dell’Isola dei famosi, e il compagno si tengono per mano mentre si godono il sole nel loro agriturismo “Le Gusciane” in Toscana, in provincia di Lucca. “Cucinare per gli ospiti è diventato un momento di complicità”.

Calvani e Fancini sono anche soci in affari e si occupano personalmente del resort. “Inventare un menu, prepararlo insieme, condividerlo con gli altri. Abbiamo iniziato con le pizze. Luca da sempre ama cucinare, invitare amici a casa, ma anche andare direttamente da loro e cucinare, insieme a loro”, ha scritto Alessandro in un post.

Calvani al momento è impegnato, in qualità di interior design, in Cortesie per gli ospiti su RealTime. Una carriera, la sua, che lo ha visto in numerose fiction (Distretto di polizia, Don Matteo, Carabinieri, Tutti pazzi per amore) ma il suo nome è associato all’Isola dei Famosi, che vinse nel 2006, due anni dopo aver preso parte, come corteggiatore, all’edizione 2004 di Uomini e Donne.

Congratulazioni a Luca Calvani e tanti auguri alla coppia anche da parte della nostra redazione.