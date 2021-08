Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati: le dichiarazioni ufficiali

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati. La notizia è ufficiale dopo mesi di rumor e gossip. Ora non ci sono più dubbi. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono detti addio. I fan dell’ex coppia vip del jet set nazionale sono rimasti delusi e amareggiati. Alcuni sono rimasti scioccati e senza parole. Perché si sono lasciati? Sia Luca Onestini che Ivana Mrazova hanno fornito la loro versione dei fatti.

Ivana Mrazova e Luca Onestini – Foto: Instagram

Il conduttore radiofonico, modello ed ex Mister Italia ha dichiarato: “È stata una storia d’amore stupenda, mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche. Vi voglio bene!”.

La frase pronunciata dall’ex gieffino Vip “ci abbiamo provato e riprovato ci siamo aspettati e supportati” ha indispettito Ivana che, su Instagram, ha dato la sua versione dei fatti: “Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia purtroppo è finita. Penso però che non ci siamo aspettati e supportati. Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima. In più l’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non le abbiamo superate. Mi dispiace perché erano quasi 4 anni bellissimi insieme con tanto amore e complicità! Il nostro libro finisce qui”.

Ora entrambi stanno trascorrendo le vacanze con gli amici. In particolar modo Onestini è con il suo amico vip inseparabile, l’opinionista tv ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Raffaello Tonon.

