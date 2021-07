Lucas Peracchi approda su Onlyfans: “Sono sicuro che qui non mi segnalano”

Lucas Peracchi è approdato su Onlyfans. Anche l’ex tronista di Uomini e Donne e personal trainer è presente sulla nota piattaforma di video e foto senza veli per un pubblico adulto. Questo servizio di intrattenimento è nato nel 2016 a Londra nel Regno Unito e funziona tramite abbonamento. I creatori di questi contenuti, per lo più molto piccanti e audaci, possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti, i cosiddetti “fan”.

Lucas Peracchi foto playhitmusic.it

Qualche giorno fa l’ex fidanzato della showgirl, influencer ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Mercedesz Henger ha annunciato sul suo profilo Instagram: “Nuovo social!?? www.onlyfans.com/lucasgrizzly. Così li almeno sono sicuro che non mi segnalano!?? Viva l’amore e viva l’arte!??”.

Qualche ora fa l’ex tronista Lucas Peracchi ha condiviso una foto che lo ritrae senza veli su Instagram Story e ha scritto: “Oggi sono sicuro che non mi segnalano su Onlyfans. Poi non ho mai capito perché certi profili sono siti p***o. Però se a me si intravede una chiappa, vengo arrestato”.

Lucas Peracchi senza veli su Onlyfans – Foto: Instagram Story

Ad aprile non era tanto propenso ad aprire un account su Onlyfans: “Non credo di aprirlo, sarebbe scontato. Però a giugno arriveranno tante sorprese, nudo, nudo, nudo, nudo, nudo”. Oggi che è felicemente single, dopo la rottura con Mercedesz Henger, ha cambiato idea per la gioia delle sue numerose fan e dei suoi scatenati ammiratori gay.

Onlyfans e vip: un binomio perfetto

Onlyfans continua a fare proseliti tra modelli, personaggi tv, influencer ed ex tronisti di Uomini e Donne. Dopo l’ex corteggiatore ed ex tronista del trono classico nonché imprenditore e influencer Alessio Lo Passo anche altri due ex tronisti, Mariano Catanzaro e Lucas Peracchi, sono approdati sulla piattaforma di video e foto senza veli per un pubblico adulto. Di recente anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, showgirl e opinionista sportiva Marika Fruscio è approdata su Onlyfans oltre alla bombastica influencer Federica Pacela e all’attrice a luci rosse Priscilla Salerno. Perfino la Regina del Pop, Madonna, avrebbe strizzato l’occhio a Onlyfans.