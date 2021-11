Lucas Peracchi e Denis Dosio su OnlyFans: chi è il vostro preferito?

Lucas Peracchi e Denis Dosio sono approdati quest’anno su OnlyFans e sono molto popolari e seguitissimi. I loro video e foto sbancano sulla nota piattaforma di video e foto senza veli per un pubblico adulto. Questo servizio di intrattenimento è nato nel 2016 a Londra nel Regno Unito e funziona tramite abbonamento. I creatori di questi contenuti, per lo più molto piccanti e audaci, possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti, i cosiddetti “fan”.

A luglio 2021 l’ex tronista di Uomini e Donne e personal trainer Lucas Peracchi è approdato su OnlyFans con questo messaggio: “Nuovo social!?? www.onlyfans.com/lucasgrizzly. Così lì almeno sono sicuro che non mi segnalano!?? Viva l’amore e viva l’arte!?? Oggi sono sicuro che non mi segnalano su Onlyfans. Poi non ho mai capito perché certi profili sono siti p***o. Però se a me si intravede una chiappa, vengo arrestato”.

Qualche mese più tardi si è iscritto anche l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e influencer Denis Dosio con tanto di bacio gay con il modello americano Mario Adrion: “L’ho aperto per i miei veri fan. Sta succedendo il delirio! Ma perché l’ho aperto? Beh, partiamo dal presupposto che in Italia siamo 20 anni indietro. Era questo il motivo per cui non lo avevo ancora aperto. Avevo paura delle critiche, del giudizio della gente. Là è consentito l’ingresso ai veri fan ed è per questo che l’ho aperto. Io me ne sono sempre fregato del giudizio della gente, mi sono fatto le ossa”.

Due bellezze maschili completamente diverse. D'altronde si sa, sui gusti non si discute.

Onlyfans e vip: un binomio perfetto

Onlyfans continua a fare proseliti tra modelli, personaggi tv, influencer ed ex tronisti di Uomini e Donne. Di recente anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, showgirl e opinionista sportiva Marika Fruscio è approdata su Onlyfans oltre alla bombastica influencer Federica Pacela e all’attrice a luci rosse Priscilla Salerno. Dopo l’ex corteggiatore ed ex tronista del trono classico nonché imprenditore e influencer Alessio Lo Passo e altri due ex tronisti, Mariano Catanzaro e Lucas Peracchi, sono approdati sulla piattaforma di video e foto senza veli per un pubblico adulto anche Denis Dosio e Antonella Mosetti. Perfino la Regina del Pop, Madonna, avrebbe strizzato l’occhio a Onlyfans.