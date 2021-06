Lucas Peracchi e Mercedesz Henger si sono detti addio. Amore finito per l’ex tronista di Uomini e Donne e personal trainer e l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi e influencer. Dopo diversi tira e molla, litigate furiose e ritorni di fiamma, Lucas Peracchi e Mercedesz Henger hanno deciso di troncare una volta per tutte la loro chiacchieratissima storia d’amore. La notizia è stata annunciata alcuni giorni fa dalla figlia dell’ex diva a luci rosse Eva Henger.

Tempestata di domande sull’argomento dai suoi follower su Instagram Story, Mercedesz Henger ha confessato: “Ragazzi me lo state continuando a chiedere… io e Lucas non stiamo più insieme. Ve lo confermo perché avevo detto che quando la situazione sarebbe stata più chiara lo avrei fatto. Per quanto riguarda le motivazioni non sono cambiate da quello che avevo raccontato da Barbara d’Urso. È stata un’avventura bellissima, ma purtroppo si è conclusa”.

Come ben ricorderete l’11 maggio scorso, Mercedesz aveva asserito nel salotto tv di Barbara d’Urso: “Quando Lucas ha detto che non stava con me, la situazione era quella. Io non avrei messo quella storia così subito perché ci conosco. Il fatto è che ultimamente litighiamo spesso. Credo c’entri qualcosa anche questa quarantena. Non è facile per le coppie, soprattutto se siamo due teste calde. Ci siamo presi una pausa. Io sono andata a stare da mio zio e in quel momento era vero che non stavamo insieme. Siamo stati più di una settimana lontani. Adesso vediamo, non saprei darvi una risposta completamente certa sulla nostra storia”.

Lucas Peracchi nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini

Lucas Peracchi verso il Grande Fratello Vip 6. Noi di iGossip.it vi sveliamo in esclusiva che il bellissimo e affascinante personaggio tv ha sostenuto il provino per entrare nella Casa più spiata e famosa d’Italia pochi giorni fa ed è stato davvero superlativo! Con molta probabilità, il personal trainer ed ex tronista di Uomini e Donne sarà uno dei grandi protagonisti della prossima edizione del reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini con opinioniste fisse Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che prendono il posto di Antonella Elia e Pupo.