Lucas Peracchi pronto per la carriera a luci rosse? “Mi hanno contattato dall’America per girare un film”

Lucas Peracchi è pronto per la carriera a luci rosse? Il personal trainer, ex tronista di Uomini e Donne e star di Onlyfans non l’ha escluso. L’ex fidanzato della showgirl, influencer ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Mercedesz Henger ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo in cui ha svelato di aver ricevuto un’importante e allettante proposta dall’estero.

Lucas Peracchi – Foto: Twitter

“Mi hanno contattato dall’America per girare un film – ha dichiarato l’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi su Nuovo –. Sul web ho uno spazio dove mi mostro totalmente e qualcuno ha fatto girare un mio breve video. Così ho ricevuto la proposta. Per il momento ho preferito non accettare, poi si vedrà”.

La star di Onlyfans Lucas Peracchi ha confermato tutto ai colleghi di Biccy.it: “Sì è tutto vero, mi hanno fatto questa proposta dall’America. Mi hanno contattato per chiedermi se sarei disposto a girare un film di quel tipo. Hanno visto uno dei miei video ed è piaciuto molto. Probabilmente è uno dei miei filmati del mio profilo che poi ha iniziato a circolare. Mi hanno offerto una bella cifra e ci sto pensando. Come ho detto a Nuovo, adesso vediamo, nei prossimi giorni deciderò cosa fare e se accettare. – ha concluso Peracchi – Intanto continuo con i video che già faccio da tempo”.

A luglio 2021 l’ex tronista di Uomini e Donne e personal trainer Lucas Peracchi aveva scelto di approdare su OnlyFans con questo messaggio: “Nuovo social!?? www.onlyfans.com/lucasgrizzly. Così lì almeno sono sicuro che non mi segnalano!?? Viva l’amore e viva l’arte!?? Oggi sono sicuro che non mi segnalano su Onlyfans. Poi non ho mai capito perché certi profili sono siti p***o. Però se a me si intravede una chiappa, vengo arrestato”. Sono ormai tanti i vip che sono approdati su Onlyfans: da Alessio Lo Passo a Federica Pacela, da Marika Fruscio a Denis Dosio fino ad Antonella Mosetti.