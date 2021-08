Luciano Punzo di Temptation Island è gay? Interviene Davide Basolo

Luciano Punzo di Temptation Island è gay? Il gossip sulla presunta omosessualità o bisessualità dell’ex tentatore sta sbancando sul web. Sexy, napoletano, intrigante e bellissimo. Luciano Punzo ha infatti vinto Mister Italia 2017 del concorso ideato e diretto da Claudio Marastoni. Alto 1.89 m., tifa Inter e sogna di diventare un attore. La recitazione ce l’ha nel Dna visto che abita a San Giorgio a Cremano, luogo natale di Massimo Troisi. “Sono originario di Napoli centrale, ma da anni vivo con la mia famiglia a San Giorgio. Troisi é un mito del cinema non solo italiano, ma internazionale. Tra gli attori contemporanei mi ispiro però a Gabriel Garko”. Luciano è uno sportivo (“Vado in palestra quasi tutti i giorni”), ma pur simpatizzando per il Napoli la sua fede calcistica e un’altra: “Sono un tifosissimo dell’Inter”.

Luciano Punzo – Foto: Instagram

Di recente ha partecipato a Pechino Express, precisamente nel 2020, in coppia con l’amico modello ed ex concorrente del Grande Fratello Gennaro Lillio. Luciano è inoltre papà di una bambina di tre anni di nome Eva.

Sulla presunta omosessualità di Luciano si è espresso il suo amico di reality show. Davide Basolo ha infatti riposto all’insinuazione tramite il box di domande su Instagram, dato che un fan gli ha proprio chiesto: “Luciano Punzo è gay? È uscito un post“.

“Premesso che non c’è assolutamente di male. Ognuno è libero di fare quello che vuole – ha risposto Davide Basolo –. Vi posso assicurare che Luciano non è assolutamente gay. Gli articoli che stanno uscendo sono delle grandissime stron**te. Luciano in questo momento sta vivendo una bellissima storia d’amore dopo un programma importante e queste sono solo cattiverie per lucrare, parlare male. Quindi non ascoltate queste stron**te”.

Punzo è infatti felicemente fidanzato con Manuela Carriero, conosciuta a Temptation Island, anche se i detrattori pensano che sia soltanto una coppia da reality costruita a tavolino. E voi che cosa ne pensate?