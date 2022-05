Lulù Selassié ha parlato della rottura con il nuotatore Manuel Bortuzzo durante una chiacchierata social con i suoi numerosi followers. Noi non avevamo molto dubbi sul futuro di questa “coppia” nata sotto i “riflettori mediatici” nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Guarda caso dopo poche settimane dalla fine del GF Vip è stata annunciata la fine della loro relazione d’amore, che secondo molti detrattori e telespettatori del reality show di Canale 5 è stata soltanto mediatica e utile per entrambi per questioni di gioco.

L’ex gieffina vip Lulù Selassié ha dichiarato: “Come va? Em, è amore… diciamo che io ringrazio voi che mi state vicino, perché siete unici e speciali. Sto pensando molto al lavoro ovviamente, anche per questa situazione. Anche se tra poco è il compleanno di Manu. Manuel Bortuzzo non ha colpe, per questo non sono arrabbiata con lui, non ce l’ho con lui. Mi conoscete, se fossi stata arrabbiata fidatevi che gliel’avrei detto. Sapete come sono fatta quando mi girano, quindi davvero non ce l’ho con Manuel. Gli voglio molto bene e spero che sia felice nel giorno del suo compleanno”.

La principessa Lulù Selassié ha poi aggiunto: “In questi giorni, data la sofferenza che sto vivendo, vedere tutti i vostri messaggi, tutti i tweet a cui metto like, mi fa stare meglio. Mi ha aiutata molto il vostro affetto in questo periodo. Sto vivendo un momento particolare, non dormo tanto. Però non preoccupatevi, non è che sto morendo, ma sono molto triste”.

Ha poi concluso: “Grazie mille a tutti voi per tutto quello che avete fatto, solamente già capendomi… è tutto quello che potevo sperare di avere. Siete persone speciali e di cuore. Quindi ancora grazie ragazzi, perché è un po’ difficile”.

Diverse settimane fa Lulù aveva puntato il dito contro Franco Bortuzzo, poiché si sarebbe messo in mezzo alla sua storia con Manuel.