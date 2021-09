Lutto per Fariba Tehrani. Suo fratello è stato trovato senza vita. Sia l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi che sua figlia Giulia Salemi sono sotto shock. La terribile notizia è stata diffusa dalla stessa Fariba Tehrani tramite il suo profilo Instagram. I suoi fan sono rimasti senza parole. L’ex naufraga vip ha scritto: «Stamattina – ha fatto sapere sul social – è stato trovato morto».

Fariba ha condiviso una foto del fratello Abdolhamid, spiegando che la sua morte, inaspettata e improvvisa, è stata causata da un infarto: «È morto mio fratello Abdolhamid – ha fatto sapere la Tehrani ai followers -. Aveva fatto il vaccino due mesi fa! Ha preso lo stesso covid. Stamattina l’hanno trovato senza vita, arresto cardiaco. Il mio cuore è a pezzi. Stanotte avevo sognato mia nonna, i miei genitori e mia sorella defunte. Sono a pezzi. Per favore una preghiera per anima di Abdolhamid Mohammad Tehrani». Nonostante le parole della donna ad oggi non esiste alcuna correlazione provata tra la morte del fratello e il vaccino.

Tantissimi vip del jet set nazionale, followers e amici stanno esprimendo cordoglio, vicinanza e affetto a Fariba Tehrani e a sua figlia Giulia Salemi.

A far sentire la propria vicinanza anche amici vip come la celebre attrice Sandra Milo e le ex compagne di reality Miryea Stabile ed Emanuela Tittocchia. Anche l’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Giulia Salemi ha ricordato lo zio, condividendo nelle stories di Instagram una sua foto.

Sentite condoglianze alla famiglia di Fariba Tehrani anche da parte della nostra redazione.