Ma stasera è il nuovo singolo di Marco Mengoni: “Un invito a concentrarsi sull’attimo che sta per arrivare”

Ma stasera è il nuovo singolo di Marco Mengoni. Il brano rappresenta un invito a concentrarsi sull’attimo che sta per arrivare e non è altro che un’immersione nelle sonorità della disco-funk e dell’elettronica degli anni 80 rielaborate per renderle contemporanee e portarle alla modernità dei giorni nostri. La canzone è già in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 18 giugno.

Marco Mengoni – Foto: Facebook

Il testo è stato scritto dallo stesso Marco Mengoni con Davide Petrella (Musica di F. Catitti/F. Abbate/D. Petrella), ed è la fotografia di un rapporto umano vero, complicato, ricco di contraddizioni, con i versi che si susseguono come in contrapposizione l’uno con l’altro per raccontare questa complessità, ma è anche un invito a dare il giusto peso e valore ad ogni momento di questa socialità che sta tornando, a riflettere sulla ripartenza dopo un periodo complicato, ripartenza che inizia proprio da “questa sera” e che ci proietta in un futuro nuovo.

Per la produzione di “Ma stasera” (Epic Records Italy / Sony Music Italy), Mengoni ha scelto di collaborare con Tino Piontek (in arte Purple Disco Machine), il dj/producer multiplatino che ha scalato le classifiche con la Hit “Hypnotized” (3X Platino), #1 della classifica Earone dei brani più ascoltati in radio e singolo internazionale più venduto in Italia (FIMI/Gfk), nel 2020.

Come ha spiegato lo stesso artista, Ma stasera è “un pezzo funk, un incontro tra digitale e analogico, sintetico e suonato insieme, in grado di unire drum machine, basso synth e batteria elettronica con archi, piano e chitarre suonate”.

Inoltre il vincitore di Sanremo e X Factor ha annunciato i concerti negli stadi previsti per giugno del prossimo anno: due date, il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro e il 22 giugno 2022, pochi giorni dopo, allo Stato Olimpico di Roma. I biglietti sono già disponibili da venerdì scorso su livenationit.