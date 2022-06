Mad Beast è il nuovo album del producer Wego FTS con la voce di Jangy Leeon. Il disco contiene 13 tracce di cui 3 inediti e 10 remix di brani del rapper. I due artisti milanesi, amici di vecchia data e membri della crew Mad Soul Legacy, con questo disco, dopo la recente pubblicazione del singolo “Tiger Mask”, tornano a collaborare sia producendo nuovi brani sia per ridare vita a una selezione di pezzi estratti da “Full Moon Confusion” (album di Jangy Leeon del 2020) e ad alcuni singoli e freestyle pubblicati in questi ultimi anni.

Wego FTS, conosciuto anche per far parte della crew di beatmaker Crazeology, ha lavorato alle produzioni musicali di questo disco in modo da dare loro una forma che si adattasse perfettamente allo stile di Jangy Leeon, per valorizzare al massimo il timbro vocale e la potenza del flow del rapper. Animato dal sano spirito di competizione tipico del mondo hip hop, il producer, inoltre, senza temere il confronto con i produttori musicali delle versioni originali (tra cui Garelli, Dj 2P, St Luca Spenish, Nex Cassel, Weirdo e i tedeschi Snowgoons), ha stravolto completamente i brani in modo da renderli dei veri e propri inediti.

Il disco conserva una forte impronta hip hop pur essendoci vari cambi di sonorità, anche all’interno degli stessi pezzi: si va dalle atmosfere rap hardcore fino all’estetica trap passando da sfumature latine ed electro. Le produzioni musicali hanno preso vita sia da parti suonate sia da campionamenti che, in alcuni casi, richiamano storiche canzoni rap come, per esempio, “Still D,R.E.” di Dr Dre feat. Snoop Dogg o “Se Acabo” dei Beatnuts feat. Method Man.

Oltre al torinese DJ Lil Cut, autore degli scratch, gli ospiti sono presenti in sole due tracce: il dominicano Francikario in “No tengo pena” e gli altri membri di Mad Soul Legacy – Roksico, Lanz Khan e Silla DDR – nella bonus track finale, “Dirty Game”, (la cui versione originale è contenuta ne “L’era della bestia”, album di Jangy Leoon del 2017). L’artwork della copertina è opera del writer beneventano Korvo.

Mad Beast: la tracklist dell’album

01 Bulldozer RMX

02 Di troppo RMX

03 Neco Blues RMX

04 Santa savina RMX

05 Beast master

06 Fuck that RMX

07 Screwdriver RMX

09 No tengo pena RMX feat. Francikario

09 Armor King RMX

10 Black Magic RMX

11 Spartacus

12 Still bombing feat. Dj Lil Cut

13 Dirty Game RMX feat. Roksico, Lanz Khan, Sill DDR, Dj Lil Cut