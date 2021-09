Madame rivela: “Le persone sono ossessionate dalla mia sessualità”

Madame ha confessato in una recente intervista rilasciata al quotidiano La Stampa che le persone sono ossessionate dalla sua sessualità. La 19enne rapper e cantautrice Francesca Calearo ha risposto senza troppi giri di parole a un’affermazione diretta: “Per lei viene continuamente utilizzato il termine fluido”.

Madame – Foto: Facebook

“Non mi dà fastidio – ha replicato la giovane artista Madame –. Penso proprio che dipende tutto dal significato che diamo noi. La fluidità gliela spiegherei con la Taranta: vestitemi truccatemi, mi abbandono a voi. Un po’ come fa l’acqua quando prende la forma del recipiente. Quel che dicono su di me, non mi importa: ho scelto alcuni che mi definiscano, gli altri non mi interessano. […] Come mai sono tutti interessati alla mia sessualità? Direi ossessionati. Non so, forse riconoscono in me vibrazioni sessuali che li incuriosiscono: ma non sanno che non dipende da che tipo di genitali frequento”.

Una delle rivelazioni del Festival di Sanremo 2021 di Amadeus e Fiorello fece coming out proprio a marzo durante un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica: “Io sono bisessuale. Sono attratta sia da uomini che da donne. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa – aveva sottolineato l’artista di Voce -, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti. Il mio rapporto con il pudore? Se stai davanti a una persona che stimi sei meno sfacciato, mentre solitamente il mio rapporto col pudore è minimo. Tutti siamo dotati di organi genitali -aveva poi concluso la giovane rapper e cantante -, tutti facciamo l’amore, il pudore estremo lo associo a una chiusura mentale”.

