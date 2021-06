Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi stanno insieme. La showgirl ha 41 anni. Il fratello dell’ex presidente del Consiglio dei ministri ed ex patron del Milan Silvio Berlusconi ne ha 71. D’altronde si sa che la differenza di età in amore è davvero relativa. Senza ombra di dubbio è la coppia vip che non t’aspetti. Lo scoop sulla coppia vip dell’estate 2021 è stato diffuso dall’agenzia LaPresse e dal settimanale di cronaca rosa Novella 2000.

Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia – Foto: Ansa.it

L’ex amica vip del cuore di Elisabetta Canalis, Maddalena Corvaglia, e l’editore del quotidiano Il Giornale fanno coppia fissa da pochissimi mesi, anche se si conoscono da tanti anni. I due avrebbero ufficializzato la relazione con un weekend a Portofino, amatissimo buen ritiro della famiglia Berlusconi. Non solo. Il noto imprenditore ed editore avrebbe portato Maddalena a pranzo al castello di Paraggi, residenza estiva del nipote Piersilvio, a.d. Mediaset, e della compagna Silvia Toffanin, la conduttrice del programma tv di Canale 5 Verissimo.

Paolo Berlusconi ha due matrimoni alle spalle: il primo con Mariella Bocciardo, il secondo con Antonia Rosa Costanzo. Entrambe gli hanno dato due figli a testa. Ha avuto anche storie d’amore importanti con giovani vip dello show business italiano come l’ex showgirl Natalia Estrada e l’ex concorrente del Grande Fratello Carolina Marconi.

Lo scorso anno Maddalena Corvaglia ha rotto con l’immobiliarista Alessandro Viani. Ha avuto una lunga relazione sentimentale con il famoso conduttore tv di Striscia la notizia, Enzo Iacchetti, e ha alle spalle un matrimonio con il chitarrista di Vasco Rossi, Stef Burns, da cui ha avuto anche una figlia, Jamie Carlyn Birnbaum.

Sembra invece insanabile la rottura della sua longeva e bellissima amicizia con l’ex velina mora del tg satirico di Canale 5, Elisabetta Canalis. Testimoni di nozze, unitissime e sempre solidali. Qualcosa si è rotto incredibilmente e da diversi anni ormai, ma i motivi che hanno scatenato questa incredibile rottura sono ignoti e a quanto pare anche piuttosto scottanti e fragorosi dato che entrambe preferiscono non commentare e la riappacificazione sembra essere lontanissima, se non proprio una mission impossible.