Maddalena Corvaglia ha smentito categoricamente il gossip diffuso prima dall’agenzia LaPresse e poi dalla rivista di cronaca rosa Novella 2000 relativo alla sua presunta storia d’amore con l’imprenditore ed editore del quotidiano Il Giornale Paolo Berlusconi. L’ex velina bionda del tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia, ha pubblicato due foto che la ritraggono felice e sorridente sui suoi profili social e ha scritto: “Ciao ragazzi! Ho letto che sarei fidanzata…”.

Maddalena Corvaglia – Foto: Facebook

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi non stanno insieme! La bellissima showgirl e conduttrice tv ha continuato: “Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che quando succederà ,voi sarete i primi con cui lo condividerò. Ho letto anche che avrei ufficializzato il mio fidanzamento a casa di Silvia Toffanin. Colgo l’occasione per salutare la mia cara amica Silvia, della quale conosco il gran cuore ed il pubblico talento, ma non ancora la privata abitazione”.

La showgirl ha 41 anni. Il fratello dell’ex presidente del Consiglio dei ministri ed ex patron del Milan Silvio Berlusconi ne ha 71.

Paolo Berlusconi ha due matrimoni alle spalle: il primo con Mariella Bocciardo, il secondo con Antonia Rosa Costanzo. Entrambe gli hanno dato due figli a testa. Ha avuto anche storie d’amore importanti con giovani vip dello show business italiano come l’ex showgirl Natalia Estrada e l’ex concorrente del Grande Fratello Carolina Marconi.

Lo scorso anno Maddalena Corvaglia ha rotto con l’immobiliarista Alessandro Viani. Ha avuto una lunga relazione sentimentale con il famoso conduttore tv di Striscia la notizia, Enzo Iacchetti, e ha alle spalle un matrimonio con il chitarrista di Vasco Rossi, Stef Burns, da cui ha avuto anche una figlia, Jamie Carlyn Birnbaum.

Sembra invece insanabile la rottura della sua longeva e bellissima amicizia con l’ex velina mora del tg satirico di Canale 5, Elisabetta Canalis. Testimoni di nozze, unitissime e sempre solidali. Qualcosa si è rotto incredibilmente e da diversi anni ormai, ma i motivi che hanno scatenato questa incredibile rottura sono ignoti e a quanto pare anche piuttosto scottanti e fragorosi dato che entrambe preferiscono non commentare e la riappacificazione sembra essere lontanissima, se non proprio una mission impossible.