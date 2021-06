Maggie Civantos: età, Vis a vis, Le ragazze del centralino, Istagram e curiosità

Ha dato vita a Macarena Ferreiro nelle serie Vis a vis – Il prezzo del riscatto e Vis a vis – L’Oasis e ad Ángeles Vidal ne Le ragazze del centralino. Conosciamo meglio l’attrice Maggie Civantos!

Maggie Civantos- foto instagram.com

Maggie Civantos è diventata una delle attrici spagnole più apprezzate in Patria e all’estero grazie alle sue interpretazioni in vari progetti cinematografici e serie televisive.

Ma, se conosciamo tutto (o quasi) dei suoi personaggi, quanto ne sappiamo veramente dell’attrice? Quanti anni ha Maggie Civantos?

Età e segni particolari

L’attrice è nata a Malaga nell’ Andalusia il 28 dicembre 1984 da una cantante e un tecnico del suono. Quanto pesa e quanto è alta Maggie Civantos? È alta 1,71 cm e pesa 56 Kg.

Carriera

Maggie Civantos ha iniziato a recitare partecipando ad alcune serie tv spagnole, come Eva y kolegas del 2008 e Yo soy Bea del 2009.

Da quel momento in poi non si è più fermata e ha continuato a lavorare in progetti dedicati al piccolo schermo: Escenas de matrimonio e La Mari 2 nel 2009, Hospital Central dal 2009 al 2011, Toledo e Arrayán tra il 2012 e il 2013, Il tempo del coraggio e dell’amore, Ciega a citas e Bienvenidos al Lolita nel 2014; Vis a vis – Il prezzo del riscatto tra il 2015 e il 2019; Temporada baja nel 2016; Indetectables nel 2017; Le ragazze del centralino tra il 2017 e il 2020; Malaka nel 2019 e Vis a vis – L’Oasis nel 2020.

Non ha trascurato neanche il cinema con Prime Time del 2008; Amanecidos del 2011; Temporal del 2013; Crustáceos e 321 días en Michigan del 2014; Escombros, El mejor verano de mi vida e Alegría, tristeza del 2018; Yodel e flamenco, Influenze maligne e Antes de la quema del 2019.

Teatro

Televisione e cinema le hanno dato grandi soddisfazioni, ma Maggie Civantos ha trovato il modo di calcare anche il palcoscenico del teatro.

Tra le opere teatrali alle quali ha partecipato ricordiamo ¿A quién te llevarías a una isla desierta?, Un balcón con vistas, Mejor dirección novel e Le troiane.

Audiolibri

Maggie Civantos ha prestato la voce all’audiolibro Vis a Vis: Cara B della società di produzione Globomedia nel 2020.

Riconoscimenti

L’attrice spagnola ha guadagnato il consenso di pubblico e critica e quindi i riconoscimenti tra candidature e premi non le sono mancati.

Maggie Civantos ha ricevuto il premio come Migliore attrice televisiva drammatica femminile per Vis a vis – Il prezzo del riscatto all’Imagen Awards di Madrid nel 2015 e il premio come Miglior attrice protagonista per Vis a vis – Il prezzo del riscatto ai Premios XXIV Unión de Actores nel 2016.

E ancora, è stata candidata come Migliore attrice per Las Rubias ai Premios Fugaz al cortometraje español Migliore attrice protagonista di una serie televisiva per Vis a vis – Il prezzo del riscatto ai Premios Feroz nel 2017.

Inoltre ha vinto nella categoria Miglior cast femminile per Vis a vis – Il prezzo del riscatto ai Premios Ondas nel 2018 e Migliore attrice non protagonista per Antes de la quema (insieme a Carolina Ramírez per il personaggio di Niña errante) al Festival de Málaga nel 2019.

Vis a vis

Maggie Civantos è stata molto apprezzata per il suo personaggio Macarena Ferreiro nelle serie Vis a vis – Il prezzo del riscatto e Vis a vis – L’Oasis.

In realtà il personaggio è assente dal secondo episodio della terza stagione al penultimo della quarta stagione. A determinarne l’assenza pare siano stati gli impegni dell’attrice con l’altra serie che l’ha resta popolare, Le ragazze del centralino.

Macarena Ferreiro non è uscita di scena definitivamente, ma è entrata in coma in modo da poter ritornare nelle dinamiche future della serie.

E così il personaggio ritorna nello spin-off Vis a vis – L’Oasis del 2020 incentrato per l’appunto su Macarena e Zulema. Le due, una volta uscite di prigione, sono destinate a separarsi.

Le ragazze del centralino

A decidere il futuro di Ángeles Vidal nel dramma in costume Le ragazze del centralino è stata la stessa attrice a causa degli impegni sul set di Vis a vis.

Molti fan hanno criticato l’uscita di scena della moglie maltrattata diventata infiltrata della polizia per conto dell’ispettore Cristobal, ma la Civantos ha spiegato di essere soddisfatta del finale coerente con il suo personaggio.

Najwa Nimri

Per qualcuno lo spin-off Vis a vis – L’Oasis ha portato alla luce l’ostilità latente tra le colleghe Maggie Civantos e Najwa Nimri.

In una scena Najwa Nimri da un ceffone a Maggie Civantos, ma sembra che questa sequenza non fosse prevista nel copione. A quanto pare è stato il culmine di un periodo di esasperazione tra le due colleghe.

Ovviamente si tratta soltanto di rumors, visto che nessuna delle due attrici ha mai commentato l’accaduto pubblicamente.

Instagram

Maggie Civantos è molto attiva su Instagram con un profilo che continua a collezionare follower su follower.

L’attrice sfrutta il canale social per condividere scatti in compagnia di colleghi e amici, info su progetti lavorativi e foto dei suoi momenti di relax.