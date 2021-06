Maitland Ward lascia Hollywood per il mondo adult e Onlyfans

Maitland Ward ha lasciato il patinato e rinomato mondo di Hollywood per dedicarsi completamente al panorama adult e Onlyfans. La 44enne attrice è molto popolare e amata anche sui social network, dove conta più di 2 milioni di followers tra Instagram e Twitter. Ha 700.000 abbonati al suo canale OnlyFans, dove i suoi ammiratori sono disposti a pagare cifre anche abbastanza corpose per i suoi video a luci rosse. A TMZ.com ha rivelato che guadagna cifre astronomiche: mensilità pari a 6 cifre!

Ha già guadagnato diversi premi nel mondo adult: in tutto 11, dal sadomaso “Drive”, l’Oscar quale miglior attrice protagonista, a quello come Miglior po**o personalità social.

Barbara Costa ha scritto su Dagospia: “La rossa Maitland, da outsider del po**o, manda del po**o in crisi preconcetti e idee errate: il po**o è pieno di persone, attori e attrici, disperati, sbandati, senza morale? E lei snocciola nomi e esempi concreti della maggioranza di lavoratori po**o che sono integerrimi tipi casa e famiglia. Se poco convincente, pone come esempio lei stessa. Lei è passata al po**o restando la signora Baxter, sposata a Terry, con lui formante da 15 anni una coppia solida, monogama, tranne quel che di se**o Maitland fa con altri sui set. Per lavoro. Non è vero che il po**o è approdo di persone minate da radici familiari discutibili: lei è figlia di mamma e papà etero, sposati da 50 anni, che tuttora vivono nella casa in California dove Maitland è cresciuta stabile e protetta. Il po**o è un lavoro speciale per gente normale, e alla normalizzazione del po**o punta con decisione Maitland”.

Per poi aggiungere: “Ha ragione Maitland, ha vinto Maitland: è il cinema mainstream che si è piegato a lei, ricercandola e richiamandola. Maitland lo ammette senza indugi: il salto nel po**o le ha ricostruito una carriera. Basta con la storia che far po**o degrada umanamente e professionalmente: il po**o professionale a una donna – specie a una donna – concede guadagni e possibilità che altrove poco trova. Misoginia è pensare che le donne si debbano vergognare per come vogliono usare i loro corpi e la loro sessualità, e come, se vogliono, scelgono di fare i soldi con essa. Chiaro?”.

Onlyfans e vip in Italia

Onlyfans continua a fare proseliti tra modelli, personaggi tv, influencer ed ex tronisti di Uomini e Donne. Dopo l’ex corteggiatore ed ex tronista del trono classico nonché imprenditore e influencer Alessio Lo Passo anche un altro ex tronista, Mariano Catanzaro, è approdato sulla piattaforma di video e foto senza veli per un pubblico adulto. Questo servizio di intrattenimento è nato nel 2016 a Londra nel Regno Unito e funziona tramite abbonamento. I creatori di questi contenuti, per lo più molto piccanti e audaci, possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti, i cosiddetti “fan”. Di recente anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, showgirl e opinionista sportiva Marika Fruscio è approdata su Onlyfans. Perfino la Regina del Pop, Madonna, avrebbe strizzato l’occhio a Onlyfans.

