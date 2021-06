Focus sugli occhi anche durante la bella stagione

Make up estate 2021: consigli utili e preziosi per essere sempre belle e luminose. A pochi giorni dall’inizio ufficiale dell’estate 2021, il caldo è arrivato in anticipo con temperature roventi da Nord a Sud. L’attuale emergenza sanitaria e i relativi strumenti protettivi non aiutano e per molte donne il make up diventa un incubo, ma non abbiate paura la bellezza non conosce stagione e limitazioni.

Make up estivo – Foto: Pixabay.com

La mascherina purtroppo sarà un accessorio indispensabile almeno nei luoghi al chiuso anche dal mese di luglio e quindi è utile imparare a conviverci. Prima di truccarvi, applicate una piccola quantità di crema con fattore protettivo 50 (soltanto una piccola quantità, perché il caldo e la sudorazione dilateranno i pori e quindi la crema si distenderà oltre la zona di applicazione) per proteggervi soprattutto dalle aggressioni cutanee, facendo soprattutto attenzione alla zona del contorno occhi dove purtroppo avviene lo sfregamento continuo del bordo superiore in stoffa.

Per le fan accanite del fondotinta liquido o compatto in crema ricordo di utilizzare un prodotto assolutamente non trasferibile, un prodotto quindi di texture leggera resistente al calore e all’umidità tipica della stagione calda. Per tutte le “intolleranti” al fondotinta e all’effetto maxi copertura, consiglio per le carnagioni già abbronzate l’utilizzo di una più comune BB CREAM.

Applicata la base, ricordo di rinforzare e fissare con un’ottima cipria utilissima per evitare ulteriormente l’effetto transfer all’interno della mascherina. Utilissimo il bronzer, il miglior alleato per ottenere un incarnato sano e luminoso. Dato che con l’uso della mascherina, il blush sarà veramente poco visibile sulle guance utilizzate un bronzer da picchiettare all’attaccatura dei capelli e tempie per scaldare l’incarnato.

Punto focale del make-up con la mascherina? Come sempre gli occhi, da sempre in ogni donna emblema di seduzione e fascino. Andiamo a valorizzarli e accenderli. Non ci sono regole, dipende dalla forma e dal colore degli occhi. Potete valutare e optare per uno smokey eyes classico o sui toni del bronzo per chi ha gli occhi chiari e in occasioni importanti.

Ricordatevi che per mettere in evidenza lo sguardo non può mancare un mascara dal colore nero intenso. Terminiamo con sopracciglia ben definite. Una volta colorate, ricordatevi di fissarle con un apposito gel fissante per dare loro volume ed estrema definizione. Labbra nude senza esagerazioni. Del resto si sa, se non possiamo comunicare con le labbra utilizziamo gli occhi come disse Fabrizio Caramagna: “In certi occhi respiri le storie, i viaggi e le canzoni più belle”.