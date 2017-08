Ecco come illuminare lo sguardo con le ciglia finte con LED

Le ciglia finte con LED permettono di esaltare la bellezza del viso e brillare di fascino, ma nel vero senso della parola. Si tratta di una tendenza di make-up made Instagram: ciglia finte luminose che si accendono come piccoli LED interattivi ed effettuano giochi di luce!

I social network hanno dato il via a una vera e propria tendenza a colpi di foto e post con protagoniste assolute le ciglia finte con LED.

In commercio esistono svariati tipi di led eyelashes messi a punta da diversi brand, tra cui il marchio precursore di questa tendenza che promette di accendere gli sguardi con piccole luci colorate o monocromatiche, F. Lashes.

Si tratta di un’idea originale che profuma di occasione. Le ciglia finte con LED infatti non si prestano al make-up di tutti i giorni ma a eventi speciali: concerti, eventi rock, serate in discoteca, festività natalizie e così via.

Come funzionano le ciglia finte con LED?

Le ciglia finte con LED possiedono due cavi (uno per occhio) collegati a una batteria portatile molto piccola da fissare dietro la nuca che permettono il funzionamento del meccanismo e illuminano lo sguardo di luci e colori.

Le appassionate della vita notturna trovano questi piccoli LED luminosi molto affini ai party e alle serate più mondane, un accessorio di make-up che permette di distinguersi nella folla.

Le ciglia finte luminose si applicano proprio come delle false lashes tradizionali ovvero molto vicine alla rima ciliare superiore o inferiore.

Ovviamente si tratta di un prodotto di make-up tecnologico sicuro, semplice da indossare e privo di controindicazioni.

Non si può dire con certezza se questa tendenza prenderà piede anche da noi oppure quanto durerà sui social, ma sicuramente può essere considerata un’idea stravagante per mettersi in mostra e divertirsi. Non resta che provare!