Ciglia finte magnetiche: cosa sono e come si applicano

Le ciglia finte donano intensità allo sguardo e conferiscono un tocco in più a ogni make-up. Ma cosa sappiamo delle ciglia finte magnetiche?

Ciglia a calamita- foto purewow.com

Il mondo delle ciglia finte propone una vasta gamma di varianti da scegliere in modo da soddisfare qualunque esigenza.

Tra le varie tipologie di ciglia finte, però, spiccano le ciglia finte magnetiche, l’ideale per le make-up addicted alle prime armi e tutte coloro che hanno gli occhi sensibili.

Il segreto del successo delle ciglia finte magnetiche è senza dubbio l’applicazione senza colla per ciglia finte. A tenerle ancorate alle ciglia naturali ci pensano dei piccoli magneti.

Ciglia finte magnetiche

Le ciglia finte a calamita rappresentano la soluzione ideale per rendere lo sguardo più profondo senza scivolare nei classici errori che si commettono con le ciglia finte.

Un set contiene quattro rime di ciglia sintetiche poste su sottili bande con piccoli magneti posti ai bordi, al centro o in entrambe le zone.

Per il resto, però, queste ciglia finte si presentano come tutte le altre tipologie di ciglia finte, vale a dire a ciuffi per avere un risultato più o a strisce per ottenere un effetto più marcato.

Inoltre le ciglia finte a calamita possono essere diverse anche in termini di lunghezza e incurvature delle ciglia.

Va da sé che la scelta deve ricadere su le ciglia finte magnetiche che più si adattano alla forma dell’occhio e al look desiderato.

Come applicare le ciglia finte magnetiche

Il metodo di applicazione delle ciglia finte a calamita è molto più semplice e veloce rispetto a quello delle classiche ciglia finte.

Non bisogna far altro che poggiare i magneti sopra e sotto le ciglia naturali e premere delicatamente per far attaccare le due parti.

Attenzione però a posizionare la banda sopra le ciglia naturali allineandola al bordo naturale, fare lo stesso con le ciglia della rima inferiore e non pressare con troppa forza per evitare di danneggiare le ciglia naturali.

Ci sono dei contro?

Le make-up addicted evidenziano problemi nel maneggiare le ciglia finte magnetiche senza pinzetta sopracciglia a causa dei magneti e impegno nel mascherare la banda magnetica con il make-up.

Se proprio non si riesce a indossare le ciglia finte tradizionali o le ciglia finte a calamita allora è possibile sfruttare il potenziale di alcuni mascara davvero extra voluminosi.

Quanto durano?

La durata delle ciglia finte a calamita varia in base alla frequenza con cui si utilizzano, al modo con sui si rimuovono e alla modalità di conservazione. Quindi attenzione!