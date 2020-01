Ciglia glitterate: cosa realizzarle e come portarle

I glitter possono illuminare qualsiasi make-up, da quello per le feste a quello semplice di tutti i giorni. Scopriamo le ciglia glitterate!

Mascara glitterato- foto pinterest.it

Make-up prezioso e scintillante. I glitter possono essere usati nel trucco tutto l’anno per realizzare look sfavillanti in ogni occasione e in qualunque stagione.

Dal trucco occhi al trucco labbra, infatti, i glitter conquistano la routine di make-up per arricchire un colore, sottolineare un punto di forza e/o illuminare il viso.

Le make-up addicted che amano attirare l’attenzione possono sfruttare ciprie glitterate, ombretti glitterati, rossetti con glitter e perché no anche mascara glitterati.

Come realizzare le ciglia glitterate

I glitter possono illuminare lo sguardo senza ricorrere necessariamente a ombretti glitterati o applicazioni decisamente eccessive.

Tutto quello che bisogna fare è prendere uno scovolino per mascara, prelevare un po’ di glitter, applicarli sulle ciglia prima di stendere il mascara.

Le make-up in erba con scarsa manualità o le donne sempre di corsa possono applicare un mascara glitterato dopo l’applicazione del mascara classico.

In alternativa è possibile applicare una pioggia di glitter su ciglia finte o richiedere l’applicazione professionale di extension ciglia glitterate.

I migliori look glitterati

Le ciglia glitterate possono caricare di luce un trucco già di per sé molto luminoso e scintillante oppure esaltare un make-up occhi nude o sottolineato soltanto da matita o eyeliner.

Non ci resta che scoprire qualche piccola idea per sfruttare le ciglia glitterate al meglio e iniziare a sperimentare!

Mascara e glitter

Le make-up addicted possono rendere lo sguardo scintillante usando un mascara glitterato e rimarcando l’effetto con una pioggia di glitter.

Ciglia finte con glitter

Le ciglia finte possono essere ricoperte dalla colla specifica per la zona degli occhi e intinte nei glitter per un risultato sfavillante.

Extension ciglia

Le extension per ciglia rappresentano una valida soluzione per avere ciglia folte, lunghe e incurvate, ma possono essere arricchite da glitter scintillanti in tuta la loro lunghezza o solo in alcuni punti.

Attaccatura e ciglia

I glitter possono avvolgere sia l’attaccatura delle ciglia che la lunghezza delle ciglia per un risultato “disordinato” che fa stile.

Full glitter

Lo sguardo può essere illuminato anche applicando un mascara glitterato sulle ciglia superiori e sulle ciglia inferiori.