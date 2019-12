Classic Blue è il colore Pantone 2020. Ecco qualche idea di make-up

Il colore Pantone della prossima stagione, quello che dominerà nella moda e nel make-up, è il Classic Blue. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questa tinta!

Trucco Pantone 2020- foto twitter.com

Dal colore del cielo azzurro ai blu scuri delle profondità del mare, la gamma dei blu offre moltissime interpretazioni.

L’istituto americano Pantone Color Institute ha sciolto ogni dubbio sul colore della stagione 2020, il Classic Blue con codice 19-4052.

Questo colore brillante, calmo e rilassante sarà la nuance predominante del 2020, tanto nella moda quanto nel make-up.

È sufficiente riguardare le sfilate primavera/estate per notare che il Classic Blue è il fiore all’occhiello delle collezioni di Elisabetta Franchi, Salvatore Ferragamo, Alberta Ferretti, Dior, Giorgio Armani e molti altri.

Insomma il blu, questa vola il Classic Blu, viene rieletto colore dell’anno da Pantone, proprio come già successo nel 2000 nella tonalità Cerulean.

Qualche idea di make-up Classic Blue

Il Classic Blue può essere sfoggiato in qualsiasi modo, dall’abbigliamento al make-up fino alla capigliatura. Scopriamo insieme qualche idea di make-up Classic Blue!

Trucco grafico

Le amanti del trucco occhi eccentrico possono realizzare un make-up grafico con il Classic Blue scegliendo ombretti opachi ed eyeliner rigorosamente nero.

Cut crease

Il Cut crease è un trucco intenso che strizza l’occhio al vintage. In questo caso, però, può essere declinato ai tempi moderni utilizzando il colore del 2020.

Eyeliner colorato

Per creare un make-up Classic Blue è sufficiente optare per un eyeliner blu e sottolineare lo sguardo in modo estroso o semplice.

Cat eyes

Il make-up Cat eyes non passa mai di moda, specialmente per chi ama allungare visivamente lo sguardo. Ebbene il tocco di blu può essere portato nella piega dell’occhio e nell’estremità dell’occhio.

Smokey eyes

Lo smokey eyes è un trucco che sa adattarsi alle mode del momento e non disdegna un tocco di colore, specie se è speciale come il Classic Blue.

In questo caso è sufficiente applicare la matita nera sulla palpebra mobile e la rima interna, sfumare il tratto e tamponare l’ombretto blu.