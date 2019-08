Come abbinare il make-up al colore degli abiti non è mai una cosa semplice perché si rischia di sembrare banali o di esagerare. Scopriamo come abbinare il make-up agli abiti gialli!

Dagli abiti color arancio agli abiti oro e argento, gli abiti dai colori sgargianti piacciono proprio a tutte, soprattutto con l’arrivo della bella stagione.

In realtà anche nei mesi più freddi c’è chi non rinuncia a indossare un tocco di colore e allegria dalle nuance gialle.

Come abbinare il make-up agli abiti gialli

Dalle tonalità più cariche come senape o neon e oro ai colori più chiari come giallo pastello, come abbinare il make-up agli abiti gialli è una questione di gusti e personalità. Ecco qualche idea!

Rossetto protagonista

Il rossetto può diventare il protagonista assoluto quando si indossano abiti dai colori più carichi e/o caldi, passando da un rosso mattone a un rosso aranciato.

Dal canto suo, invece, il make-up occhi deve essere realizzato in un nuance chiare simili alle tonalità del vestito (champagne, marroncino e oro).

Tono su tono

Le make-up addicted che indossano un abito giallo più chiaro ma intenso possono optare per un trucco occhi in mood con l’abito, rigorosamente abbinato con nuance tenui come il nude rosato sulle labbra e l’illuminante satinato come punto luce degli occhi.

È possibile restare nella propria comfort zone scegliendo per un make-up naturale che accosta colori che si avvicinano al giallo, ma che sono meno eccentrici. Via libera a tortora, marrone e champagne.

Make-up eccentrico

Il make-up di un abito giallo chiaro e intenso può diventare più eccentrico: labbra neutre e trucco occhi grigio scuro e abbondante mascara, labbra e occhi rosa acceso oppure labbra rosa e ombretto chiaro.

Oro

Con un abito giallo pastello è possibile puntare tutto sulla lucentezza golden, magari osando con un ombretto oro glitterato e una sfumatura marrone e un rossetto mattone gloss. Tutto pur di non essere anonime!

Myriam