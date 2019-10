Le make-up addicted amanti del rosa non rinunciano alle tonalità più eccentriche come il fucsia. Scopriamo come abbinare il rossetto fucsia all’incarnato!

Iniziamo col dire che il rossetto rosa sta bene proprio a tutte, a patto che si sappia sceglierlo e abbinarlo all’incarnato. E non solo.

Le tonalità del rosa giocano un ruolo fondamentale anche quando si vuole indossare un rossetto che stia bene con i capelli rosa o un abito rosa.

Detto questo, però, c’è chi non vuole rinunciare al tocco fresco e divertente del rossetto fucsia, il colore che trae ispirazioni dalla pianta Fuchsia.

Che sia un magenta vivace o un rosa tendente al rosso (fucsia fashion), il rossetto fucsia dona un tocco eccentrico che rende le labbra protagoniste assolute del make-up.

Come abbinare il rossetto fucsia all’incarnato

Il rossetto fucsia è intenso, vivace ed eccentrico e si rivela un’ottima alternativa al rosso nelle situazioni in cui si vuole uscire un po’ fuori dagli schemi.

Ciò nonostante non tutti i fucsia sono uguali e la scelta della sfumatura giusta deve tener conto della tonalità della pelle.

In effetti la miscela del colore primario rosso e del colore secondario viola può cambiare a seconda della quantità della loro percentuale.

Pelle chiara e capelli chiari

Le make-up addicted con incarnato chiaro e capelli chiari possono giocare con i fucsia freddi o i fucsia tendenti a un rosa carico a seconda dell’occasione.

Pelle chiara e capelli scuri

Chi può sfoggiare un incarnato chiaro e una chioma scura può valorizzare la luminosità della pelle e creare un contrasto con i capelli scegliendo fucsia intensi e carichi con un’alta percentuale di rosso.

Pelle olivastra

Tutte le appassionate di make-up con una pelle olivastra dovrebbero optare per rossetti fucsia tendente al viola in caso di sottotono verde e colori più caldi in caso di sottotono giallo.

In questo caso l’obiettivo principale è riuscire a equilibrare l’effetto dei colori complementari come viola/giallo e rosso/verde.

Pelle mediterranea

Le fortunate che possono vantare una pelle mediterranea dai colori caldi possono indossare rossetti fucsia caldi. Via libera a rossetti fucsia con buone percentuali di rosso, meglio ancora se con texture impalpabili.

Pelle scura

Il rossetto fucsia diventa rock ‘n’ roll quando incontra una pelle scura, purché si tratti di una tonalità cremosa, vivace e calda.

Pelle orientale

Anche le make-up addicted orientali possono sfoggiare un look glamour e sbarazzino indossando un rossetto fucsia. Come? Semplicemente scegliendo tonalità calde che si avvicinano più al rosa.

Myriam