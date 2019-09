Nel make-up basta un gesto poco calibrato o un po’ di distrazione per mandare tutto all’aria. Ma come cancellare gli errori di make-up?

Anche le make-up addicted più esperte sbagliano. Possono sapere quali sono gli errori da evitare, cosa non sbagliare per non apparire più vecchie o come applicare l’eyeliner, ma non sono esenti da sbagli.

In effetti è sufficiente avere una mano un po’ più pesante del solito o essere un po’ più distratte per rovinare il trucco.

Come cancellare gli errori di make-up

La realizzazione di un make-up richiede tempo e attenzione, sia che si tratti di un trucco semplice che si voglia sperimentare un trucco più complesso. Sarebbe un peccato rovinare tutto con qualche errore!

A correre in aiuto delle make-up addicted arriva qualche piccolo stratagemma per cancellare gli errori di make-up ed essere impeccabili senza rifare tutto daccapo.

Mascara

Non sempre sapere come applicare il mascara salva dai piccoli inconvenienti del cosmetico: segni sulle palpebre, residui di prodotto e così via.

Per evitare di rovinare il make-up per colpa del mascara è necessario applicare il prodotto e non muovere troppo le palpebre finché il mascara non appare asciutto.

Se il danno è fatto allora non bisogna disperarsi. È possibile gestire tutto con un cotton fioc imbevuto di struccante o spennellare via il mascara (asciutto) sulla palpebra superiore con un pennello per sfumatura.

Ombretto

Un ombretto scuro può causare molti più problemi di quanto previsto. Può macchiare il viso o sporcare il resto del trucco occhi.

Gli errori possono essere evitati truccando gli occhi prima di realizzare la base, usano un pennello con setole corte o applicando un po’ di cipria sotto l’occhio.

Se l’ombretto è caduto sotto l’occhio allora è possibile evitare ulteriori disastri rimuovendo l’eccesso con un pennello da cipria.

Blush

Quando si caricano le guance con troppo blush si rischia di creare due grossi pomelli rossi.

Tutto quello che bisogna fare è picchiettare l’eccesso di blush con una Beauty Blender e stendere un po’ di fondotinta per far tornare tutto alla normalità.

Rossetto

Uno degli errori più comuni del trucco labbra è non delineare le labbra prima di applicare il rossetto, ma la situazione può peggiorare ancora di più se il rossetto tinge i denti.

In questo caso è sufficiente “succhiare” l’indice per vedere sparire il rossetto che è finito sugli incisivi ed evitare figuracce.

Myriam