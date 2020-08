Come far durare le extension ciglia più lungo

Le extension ciglia rappresentano un’ottima opportunità per ottenere lo sguardo da cerbiatto tanto desiderato. Ma come far durare le extension ciglia più a lungo?

Ciglia- foto pixabay.com

Se è vero che le extension ciglia offrono una valida alternativa alla laminazione ciglia, non sono riuscite a superare il problema della durata dell’effetto “sguardo allungato”.

Purtroppo l’applicazione di ciglia finte singole o a ciuffi non è definitiva e rischia di annullare l’effetto prima della durata media (4-5 settimane).

Fortunatamente esistono alcuni trucchi per far durare le extension ciglia più a lungo e non rinunciare subito allo sguardo profondo tanto desiderato.

7 modi per far durare le extension ciglia

L’applicazione delle extension ciglia consente di ottenere ciglia folte e voluminose che però rischiano di svanire in fretta se non si utilizzano alcuni trucchetti.

Non ci resta che scoprire 7 modi per far durare le extension ciglia più a lungo e mantenere l’effetto finale senza ricorrere al piegaciglia.

No make-up per 24 ore

La colla è fondamentale per attaccare le extension alle ciglia naturali, ma richiede almeno 24 ore per asciugarsi per bene. Sarebbe meglio evitare di truccarsi per non compromettere il fissaggio della colla.

Non sfregare gli occhi

Un po’ di vento o polvere può creare fastidio agli occhi e spingere a strofinarsi per attenuare il disagio. Dopo l’applicazione delle extension ciglia però si dovrebbe evitare di toccare gli occhi con le mani in modo da evitare la loro caduta e un effetto poco omogeneo.

No agli struccanti oleosi

Lo struccaggio è un momento fondamentale perché rimuove ogni traccia di trucco dal viso e mantiene in salute la pelle. Ma cosa fare con le extension ciglia?

Non bisogna rinunciare allo struccaggio, ma occorre evitare qualsiasi tipo di struccante a base di oli in quanto potrebbero ridurre la presa della colla sulle ciglia. Non anche ai prodotti che contengo alcol.

Sì al mascara protettivo

Le ciglia naturali e le extension vanno curate dall’inizio alla fine della giornata, specialmente quando si vorrebbe metterle in evidenza con il mascara.

In realtà il mascara dovrebbe essere usato soltanto nelle occasioni speciali, visto che gli oli del cosmetico rischiano di sciogliere la colla e far cadere le extension.

Le make-up addicted che non vogliono rinunciare al mascara dovrebbero usare il mascara protettivo, una formulazione specifica priva di oli.

Lavarle dopo un bagno

Le extension possono essere messe a dura prova sia dall’acqua del mare che dall’acqua della piscina e per questo dopo un bagno o una bella nuotata sarebbe meglio sciacquarle e tamponarle con un fazzoletto.

Asciugarle dal sudore

Il sudore rischia di bagnare le ciglia e quindi favorire lo scioglimento della colla che tiene attaccate le extension. È consigliabile bagnarle leggermente e asciugarle con un fazzoletto di carta.

Non dormire a pancia in giù

La delicatezza delle extension ciglia richiede qualche piccola accortezza anche durante il riposo nelle ore notturne: non dormire a pancia in giù evita lo sfregamento delle ciglia sul cuscino e i danni correlati.